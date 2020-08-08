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Жизнь

Две долгожданные зеленые зоны начали обустраивать в Барнауле

8 августа в Барнауле стартовали работы по обустройству парка «Изумрудный» и зеленой зоны на пересечении ул. Ускова и Взлетной, сообщили в администрации города. Оба парка уже давно ждут горожане.

Отдых в парке. Зеленая зона. Сквер.
Отдых в парке. Зеленая зона. Сквер.
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Специалисты компании-подрядчика «СК «Город» начали подготовительные работы.

В «Изумрудном» ведется подготовка основания под устройство велобеговой дорожки, а на Ускова убирают лишнюю растительность и занимаются планировкой грунта.

Обойдется благоустройство парков в 49,6 млн рублей. Оно проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В «Изумрудном» появятся пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, 400 новых деревьев. В будущем парк ждет масштабная реконструкция.

В зеленой зоне на Ускова выложат брусчаткой тротуары и установят бортовой камень, сделают искусственный водоем, установят малые архитектурные формы, лавочки, а также специальные навесы для защиты от солнца. Также на территории смонтируют систему освещения.

Благоустройство должно быть завершено до 1 ноября, заявили в мэрии.

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