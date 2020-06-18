Две новых смерти и 68 зараженных COVID-19. В Алтайском крае коронавирусом заболело уже 3078 человек

Из числа новых заболевших: в Барнауле — 32 человека, Кулундинском районе — 8, Бийске — 5, Рубцовске — 3, Тальменском районе — 3, Заринском районе — 2, Крутихинском районе — 2, Первомайском районе — 2, Рубцовском районе — 2, Целинном районе — 2, Славгороде, Завьяловском, Зональном, Каменском, Михайловском, Советском, Тюменцевском районах — по одному человеку.
Всего в крае коронавирусом заболело 3078 человек, выздоровело — 2029.
В двух новых летальных случаях причиной установлен COVID-19.
За весь период скончались 45 взрослых, в том числе 24 случая от COVID-19, 18 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.