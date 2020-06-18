Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 21°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Две новых смерти и 68 зараженных COVID-19. В Алтайском крае коронавирусом заболело уже 3078 человек

68 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае, сообщил 18 июня оперативный штаб. Также зафиксировано два смертельных случая.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Из числа новых заболевших: в Барнауле — 32 человека, Кулундинском районе — 8, Бийске — 5, Рубцовске — 3, Тальменском районе — 3, Заринском районе — 2, Крутихинском районе — 2, Первомайском районе — 2, Рубцовском районе — 2, Целинном районе — 2, Славгороде, Завьяловском, Зональном, Каменском, Михайловском, Советском, Тюменцевском районах — по одному человеку.

Всего в крае коронавирусом заболело 3078 человек, выздоровело — 2029.

В двух новых летальных случаях причиной установлен COVID-19.

За весь период скончались 45 взрослых, в том числе 24 случая от COVID-19, 18 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость