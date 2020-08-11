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Жизнь

Две передачи и фильм снял на Алтае телеканал «Моя Планета»

В Алтайском крае телеканал «Моя Планета» снял новые серии программ «Магии вкуса», «Страшно интересно» и фильм о лучшем гиде России, сообщил Алтайтурцентр.

Съемки телеканала "Моя Планета" на Алтае.
Съемки телеканала "Моя Планета" на Алтае.
https://vk.com/moyaplaneta

Телеведущие побывали в гостях у сыроделов, пчеловодов, снимали центр гастрономического туризма и природные достопримечательности.

Ведущий «Магии вкуса» Антон Зайцев поднялся на Бирюксинский перевал и сплавлялся по Катуни, учился варить домашний сыр в селе Ая.

Гастрономические «расследования» он сочетал со съемками фильма о лучшем проводнике страны-2019 — барнаульце Игоре Поботкине.

Съемочную группу передачи «Страшно интересно» заинтересовала скала «Чертов палец». Журналисты добрались туда на квадроциклах и лошадях.

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