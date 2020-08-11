Две передачи и фильм снял на Алтае телеканал «Моя Планета»

Телеведущие побывали в гостях у сыроделов, пчеловодов, снимали центр гастрономического туризма и природные достопримечательности.
Ведущий «Магии вкуса» Антон Зайцев поднялся на Бирюксинский перевал и сплавлялся по Катуни, учился варить домашний сыр в селе Ая.
Гастрономические «расследования» он сочетал со съемками фильма о лучшем проводнике страны-2019 — барнаульце Игоре Поботкине.
Съемочную группу передачи «Страшно интересно» заинтересовала скала «Чертов палец». Журналисты добрались туда на квадроциклах и лошадях.