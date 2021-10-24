Две школьницы пропали в одном районе Красноярска при разных обстоятельствах

Обе школьницы пропали в Ленинском районе Красноярска.
«13-летняя девочка в субботу, 23 октября, вышла из дома и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры», — рассказали в ведомстве.
Перед этим в этом же районе пропала 16-летняя девушка, которая вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и отправилась домой, после чего телефон стал недоступен.
«До сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в полиции.
Поисками пропавшей также занимаются полицейские и волонтеры.
Обновлено в 12:54
Полиция нашла 16-летнюю школьницу, пропавшую в Красноярске.