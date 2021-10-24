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Жизнь

Две школьницы пропали в одном районе Красноярска при разных обстоятельствах

В Красноярске ищут двух школьниц, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в одном районе, сообщает РИА «Новости».

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Обе школьницы пропали в Ленинском районе Красноярска.

«13-летняя девочка в субботу, 23 октября, вышла из дома и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры», — рассказали в ведомстве.

Перед этим в этом же районе пропала 16-летняя девушка, которая вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и отправилась домой, после чего телефон стал недоступен.

«До сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в полиции.

Поисками пропавшей также занимаются полицейские и волонтеры.

Обновлено в 12:54

Полиция нашла 16-летнюю школьницу, пропавшую в Красноярске.

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