Две школьницы пропали в одном районе Красноярска при разных обстоятельствах

В Красноярске ищут двух школьниц, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в одном районе, сообщает РИА «Новости» .

Обе школьницы пропали в Ленинском районе Красноярска.

«13-летняя девочка в субботу, 23 октября, вышла из дома и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры», — рассказали в ведомстве.

Перед этим в этом же районе пропала 16-летняя девушка, которая вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и отправилась домой, после чего телефон стал недоступен.

«До сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в полиции.

Поисками пропавшей также занимаются полицейские и волонтеры.