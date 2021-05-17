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Жизнь

Две старшеклассницы пропали на Алтае. Ушли после уроков и третий день не выходят на связь

Правоохранительные органы в Республике Алтай 16 мая объявили в розыск двух старшеклассниц — 16-летних Викторию Курышину и Анастасию Шабунину. Девушки учатся в горно-алтайской школе-интернате.

Поиски человека.
Поиски человека.
vk.com/la_altay

Последний раз девушек видели 14 мая именно в школе. Они ушли после окончания урока физкультуры и исчезли.

Приметы Виктории Курышиной

Пропавшие старшеклассницы в Горно-Алтайске. Виктория Курышина
Пропавшие старшеклассницы в Горно-Алтайске. Виктория Курышина
СУ СК по Республике Алтай

Волосы светлые, прямые, до плеч, европеоидной внешности, рост около 170 см. На момент исчезновения была одета в кофту серого цвета, джинсы светло-синего цвета, джинсовую куртку светло-синего цвета, кроссовки белого цвета.

Приметы Анастасии Шабуниной

Пропавшие старшеклассницы в Горно-Алтайске. Анастасия Шабунина
Пропавшие старшеклассницы в Горно-Алтайске. Анастасия Шабунина
СУ СК по Республике Алтай

Волосы русые, прямые, до плеч, европеоидной внешности, рост около 170 см. На момент исчезновения девочка была одета в кофту желтого цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о школьницах, просят сообщить об этом по телефону 8−913−999−9072 (дежурному по следственному управлению) или 8 913−999−92−16 (дежурному следователю городского следственного отдела); либо в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 02 или 8 (388−22) 92500 в ОМВД России по городу Горно-Алтайску.

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