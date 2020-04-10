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Жизнь

Две волны тепла и похолодание со снегом поочередно сменят друг друга в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае, согласно предварительному прогнозу, отметится двумя волнами потепления, а затем похолоданием, в ходе которого не исключается даже мокрый снег.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Как сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, в данный момент в крае наблюдается тенденция на постепенное повышение температуры воздуха.

В субботу и воскресенье в регионе не ожидается осадков в утренние часы вероятны туманы. В ночные часы на выходных температуры будут находиться в отрицательном диапазоне, днем будет +9…+14 градусов, местами до +19 градусов.

В понедельник станет теплее — в ночь на 13 апреля уже возможен «плюс», а днем воздух прогреется до +11…+16 градусов, местами — до +21 градуса.

Предположительно, такая погода продержится до 15 апреля — после этого районы Алтайского края окажутся под влиянием западного циклона. С ним в регион придет еще одна потепления — температуры воздуха поднимутся еще выше.

Однако затем, согласно предварительному прогнозу, произойдет похолодание и ухудшение погодных условий.

Ожидается, что в крае усилится ветер, начнутся осадки в виде дождя, а местами и в виде мокрого снега.

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