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Две золотые медали получил производитель Алтайского края на международной выставке пищевой промышленности

С 6 по 8 ноября в Новосибирске прошла выставка «Сибирская продовольственная неделя». Это крупнейшая в восточной части России международная отраслевая выставка, где более 100 производителей и поставщиков представляли продукты питания, напитки, оборудование, упаковку и ингредиенты для пищевой промышленности.

Большие золотые медали.
Большие золотые медали.
Фото: архив рыбоперерабатывающей компании «Диаф»

24 компании из России, Киргизии и Казахстана предоставили свои образцы для ежегодного дегустационного конкурса «Золотая медаль».

Высокую награду в рамках этого конкурса получил и Алтайский производитель. За высокое качество, отличные вкусовые показатели и широкий ассортимент рыбной продукции двумя Большими золотыми медалями была награждена рыбоперерабатывающая компания «Диаф» (ИП Шустова С. Г).

РПП «Диаф» работает на рынке более 20 лет и является лидером в СФО по производству экологически чистых морепродуктов. Производитель входит в топ-5 предприятий России, имеющих еврономер на готовую продукцию. Это позволяет компании экспортировать продукты из рыбы в страны ЕС и США. При производстве «Диаф» не использует красители, консерванты, усилители вкуса и прочие химикаты. РПП «Диаф» (ИП Шустова С. Г) имеет собственную розницу — сеть фирменных магазинов «Океан».

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