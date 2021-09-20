«Двери нашего предприятия открыты». Строительная компания «Союз» приняла под свое крыло первых целевиков из АлтГТУ

Пятеро первокурсников строительно-технологического факультета Алтайского государственного технического университета будут учиться в рамках целевого набора от ГК «Союз». При хорошей успеваемости будущие бакалавры будут получать от компании стипендии в размере пяти тысяч рублей.

Договоры целевики подписали во время встречи руководства «Союза» со студентами АлтГТУ. О том, какие еще бонусы приберег для обучающихся своего родного вуза гендиректор группы компаний Владимир Отмашкин — в материале altapress.ru.

Задел на будущее

Претендентов на обучение по целевому направлению от группы компаний отбирали еще на стадии их поступления в вуз. Среди нескольких десятков абитуриентов выбрали пять человек, проявивших свою заинтересованность не только в освоении профессии, но и дальнейшей работе в «Союзе».

Отбор проводил Владимир Отмашкин. Перед тем, как сделать непростой выбор, гендиректор одной из крупнейших компаний Алтайского края лично познакомился с каждым претендентом, оценив потенциал каждого.

«Начиная с этого года в сотрудничестве с университетом мы начнем повышать кадровый потенциал предприятия. И это, действительно, уникальная возможность. Мы будем „выращивать“ квалифицированных специалистов с теми навыками и компетенциями, которые необходимы именно нам», ­ рассказал altapress.ru гендиректор ГК «Союз».

Владимир Отмашкин встретился со студентами АлтГТУ. Ирина Пергаева.

Лучшие из лучших

Факт целевого обучения от компании не является для стипендиатов стопроцентной гарантией трудоустройства на предприятия ГК «Союз». Студентам предстоит хорошо себя показать в первую очередь на производстве, а не только на занятиях в аудиториях.

«На первом этапе еще очень сложно сказать, что получится из наших стипендиатов. Об этом можно будет судить только в процессе работы: как они будут учиться, проходить практику, писать курсовые. Не факт, что все дойдут до конца. Ребятам предстоит максимально проявить себя, показать свою заинтересованность и желание работать», ­ заметил Отмашкин.

К каждому студенту будет прикреплен куратор, который займется «выращиванием» будущего специалиста. В течение первых трех лет студентов обучат основам профессии, а перед выпуском их начнут готовить для работы на конкретном рабочем месте. В итоге на предприятиях ГК «Союз» появятся молодые квалифицированные кадры уже с опытом работы.

Владимир Отмашкин встретился со студентами АлтГТУ. Ирина Пергаева. Справка Ученический договор предлагает те же социальные гарантии, что и работникам. При условии хорошей успеваемости студенты получат базовую стипендию в пять тысяч рублей. За инициативу и особые достижения студентов ждет финансовое поощрение в виде бонусов и премий. В рамках договора предусматривается производственная практика, в том числе на предприятиях ГК «Союз» в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Открытые возможности

Владимир Отмашкин во время встречи с первокурсниками АлтГТУ не раз подчеркивал, что список стипендиатов не окончательный. Любой студент при желании и должном рвении может его пополнить. Курс при этом не имеет значение.

«Ребята, которые подписали ученические договоры — уже часть команды „Союза“. И это не предел. Двери нашего предприятия открыты. То, что мы сегодня делаем — только начало, поэтому приходите, заявляйте о себе и своем желании стать частью „Союза“. Мы рассмотрим все заявки», ­ обратился к студентам Отмашкин.

Владимир Отмашкин встретился со студентами АлтГТУ. Ирина Пергаева.

Данное событие ­ это свидетельство того, что работа со студентами стала одним из больших направлений кадровой политики компании.

«Мы будем участвовать в процессе подготовки специалистов, чтобы после завершения обучения в вузе вы пришли к нам настоящими, подготовленными, квалифицированными специалистами на конкретное рабочее место», ­ добавил Отмашкин во время обращения к студентам АлтГТУ.

По его словам, важным условием для компании является создание комфортных условий труда. В «Союзе» внимательно относятся к интересам сотрудников. Сегодня его работники помимо стандартного набора социальных гарантий, бесплатно обедают в столовых (продукты предоставляет собственное сельскохозяйственное направление «Союза»), поощряются за особые достижения. В этом году в ГК появилась новая традиция — дарить квартиры трем особо отличившимся сотрудникам.

Владимир Отмашкин встретился со студентами АлтГТУ. Ирина Пергаева.

ГК «Союз» — крупная разнопрофильная компания, включающая разные направления. Это не только возведение жилых домов, но и производство стройматериалов, конструкций, а также сельское хозяйство. Сегодня на предприятия группы компаний требуются строители, производственники, механики, энергетики, агрономы, ветеринары, сварщики, конструкторы машиностроения и т. д.