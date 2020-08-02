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Жизнь

Движение для всех видов транспорта перекроют под Барнаулом на три часа

Автомобилистов предупреждают, что на участке трассы под Барнаулом 3 августа из-за военных колонн перекроют движение для всех видов транспорта.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
altapress.ru

Ограничение будет действовать с 16:45 до 19:45 на автодороге «н.п. Озерки — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — полевой район»

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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