Движение навстречу клиентам

Свыше 20 тысяч человек обратились в прошедшем году в центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго».

Большинство из них — посредством личного кабинета на официальном интернет-сайте ПАО «МРСК Сибири». Он позволяет самостоятельно направлять обращения по любым вопросам — от технологического присоединения к сетям компании до переоформления документов или перераспределения мощности. Активное развитие заочного обслуживания с помощью цифровых технологий значительно экономит потребителям время на взаимодействие с компанией.

Основное количество очных обращений связано с технологическим присоединением к электрическим сетям. В минувшем году в пунктах по работе с потребителями принято свыше четырех тысяч заявок. В филиале постоянно ищут новые способы упрощения процедуры для потребителя. Разработана специальная программа: «Технологическое присоединение под ключ». Потребителю больше не нужно думать о том, как это сделать. Он получает возможность доверить заботы и тонкости проблемы присоединения к электрической сети энергетикам.

Все вопросы, начиная с оформления документов и заканчивая сдачей готового объекта, решают сами электросетевики.

Потребителям предлагается также сервис «Энергоадвокат». Это личный администратор, который сопровождает действия заявителя на всех этапах, от первой консультации до выполнения обязательств по заключенному договору технологического присоединения. Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Очень популярна у потребителей услуга SMS-уведомления — когда на мобильное устройство приходит оповещение о прохождении всех этапов процесса технологического присоединения. Таким же образом «Алтайэнерго» информирует о плановых ремонтных работах на энергоустановках. Продолжает функционировать и онлайн-сервис на сайте компании, он позволяет получить ответ на любой вопрос в течение трех минут.

Дополнительные услуги — новое направление в работе с потребителями. Профессионалы — энергетики могут качественно провести, например, установку и замену приборов учета электроэнергии, оформление всех необходимых документов.

Возможно испытание и измерение электрооборудования, тепловизионное обследование. Предлагается также техническое обслуживание и ремонт электрооборудования любого класса напряжения, проектно-изыскательные работы по внешнему электроснабжению электроустановок потребителей любой сложности. Благодаря современной технической базе, все необходимые мероприятия проводятся качественно и в строго оговоренные сроки, в полном соответствии всем техническим нормам и требованиям. На все виды услуг предоставляется гарантия.

Напоминаем, что пункты по работе с потребителями «Алтайэнерго» находятся в каждом производственном отделении или районе электрических сетей. В Барнауле функционирует центр обслуживания потребителей, который расположен по адресу: ул. Кулагина, 16. Телефон бесплатной горячей линии ПАО «МРСК Сибири» 8−800−1000−380.