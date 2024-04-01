Движение по алтайской трассе ограничили из-за паводка

Вода с полей вышла на участок трассы К-03 «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с НСО».
С 1 апреля 2024 года движение транспорта между Славгородом Бурсолью временно прекращено.
Альтернативные способы проезда есть на дорогах «Бурла – Новопесчанное – Устьянка – Подсосново – Нововознесенка» и «Бурла – Орехово – Новоандреевка».
Движение восстановят по мере улучшения обстановки.
Ранее стало известно, что режим ЧС продолжается из-за паводка в Алтайском крае. Дожди усложняют ситуацию
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