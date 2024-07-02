Движение транспорта изменили на пр. Красноармейском из-за модернизации коммунальных сетей

Масштабные работы по модернизации коммунальных сетей начались на проспекте Красноармейский, в связи с чем с 1 июля на одной из главных транспортных магистралей города изменено движение автотранспорта, сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула.

Накануне здесь прошло выездное совещание, в котором приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, генеральный директор ООО «Барнаульский водоканал» Андрей Полюго и председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков.

С мая текущего года начались работы по ремонту сетей инженерной инфраструктуры. Важность замены сетей обусловлена тем, что от своевременности проведения работ и их качества в дальнейшем зависит надежность подачи услуг водо- и теплоснабжения потребителям. Работы на пр. Красноармейский планировались давно, но откладывались из-за ремонта путепровода на пр. Ленина, чтобы дополнительно не перегружать эту магистраль. Администрация Барнаула постоянно контролирует, чтобы подготовка к прохождению очередного отопительного сезона велась качественно и в установленные сроки, — отметил Андрей Крюков.

Уже с 1 июля на проспекте Красноармейском подрядная организация приступила к ремонтным работам. Работа ведется тремя бригадами с 8 утра до 10 часов вечера. На данный момент задействовано 6 единиц спецтехники, в случае необходимости будет привлекаться техника других подрядных организаций.

Мы приступили к завершению перекладки ливневого коллектора на этом участке, Перекладка коллектора позволит увеличить надежность системы и исключить в будущем провалы дорожного и трамвайного полотна. Мы начали работы по шурфовке кабельных линий и линий газоснабжения. Делается зарезка асфальтового покрытия, после чего он будет вскрыт, установлены шпунты. Грунт при производстве работ будет полностью вывозиться, — сообщил директор барнаульского водоканала Андрей Полюго.

На пр. Красноармейском проводится модернизация коммунальных сетей. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Отметим, что в ночь на 1 июля подрядная организация установила на пр. Красноармейский разделительные конусы для участников дорожного движения. Небольшие заторы автомобилистов на утро минувшего понедельника возникли, но при содействии экипажей ГИБДД с ними быстро удалось справиться.

По словам руководителя транспортного комитета Валерия Ведяшкина, движение общественного транспорта осуществляется по выделенной полосе встречного движения, личный транспорт движется по объездным магистралям и улицам.

Перераспределение потоков произошло на пр. Социалистический, ул. Ядринцева и пр. Ленина. Экипажи сотрудников ГИБДД с утра 1 июля работали на оживленных перекрестках, чтобы распределить потоки, в настоящее время заторов движения нет. Для общественного транспорта расширены переезды в районе улиц Крупской и Чкалова, как большие, так и малые автобусы свободно движутся по встречной полосе и после переездов возвращаются на свой маршрут, — добавил Ведяшкин.

Также он обратился в водителям краевой столицы с просьбой быть более внимательными, помнить о данном ограничении, заранее планировать свои маршруты движения уже с учетом объездных магистралей и улиц города.

На пр. Красноармейском проводится модернизация коммунальных сетей. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, что с 1 июля по всей ширине нечетной проезжей части пр. Красноармейского на участке между улицами Папанинцев и Песчаная движение общественного транспорта организовано по следующим схемам:

по маршрутам №2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 108 при движении в сторону пл. Спартака от ул. Крупской до ул. Чкалова по полосе встречного движения, далее по маршрутам.

Движение по нечетной стороне пр. Красноармейского на спуск будет ограничено с 1 июля по 4 августа. С 5 по 15 августа движение ограничат по четной стороне пр. Красноармейского.

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