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Жизнь

Движение возобновили на улице Попова в Барнауле после масштабной реконструкции

Движение открыли утром 17 октября на участке улицы Попова после масштабной реконструкции, проинформировали в пресс-центре городской администрации.

Движение открыли на улице Попова.
Движение открыли на улице Попова.
barnaul.org.

«Сегодня, 17 октября, с 6 часов утра возобновилось движение на участке улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Этот участок протяженностью свыше 3 км реконструировали в рамках национального проекта „Безопасные и качественные дороги“», — говорится в сообщении властей.

Напомним, накануне с тем, как на данном участке выполнены работы, ознакомились губернатор Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк.

Участок улицы Попова реконструировался с 2019 года. Стоимость работ составила почти 570 млн рублей.

Реконструкция проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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