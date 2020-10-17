Движение возобновили на улице Попова в Барнауле после масштабной реконструкции

«Сегодня, 17 октября, с 6 часов утра возобновилось движение на участке улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Этот участок протяженностью свыше 3 км реконструировали в рамках национального проекта „Безопасные и качественные дороги“», — говорится в сообщении властей.
Напомним, накануне с тем, как на данном участке выполнены работы, ознакомились губернатор Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк.
Участок улицы Попова реконструировался с 2019 года. Стоимость работ составила почти 570 млн рублей.
Реконструкция проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».