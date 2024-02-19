Двое барнаульцев искали "дропов" и воровали деньги со счетов

Известно, что двое мужчин обманывали горожан под предлогом перевода денежных средств якобы на безопасные счета.
Злоумышленники искали дропов — это люди, которые оформляли на себя банковские счета и сим-карты за небольшие деньги.
После этого дропы передавали реквизиты аферистам.
Мошенники вводили граждан в заблуждение и убеждали перевести свои средства на счета дропов. Похищенные деньги барнаульцы отправляли нанимателям.
Известно, что у пенсионерки из Рязани похитили 820 тыс. рублей.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что о новой мошеннической схеме предупредил российский банк.
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