19 февраля
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Жизнь

Двое барнаульцев искали "дропов" и воровали деньги со счетов

В Алтайском крае перед судом предстанут двое барнаульцев, содействовавших телефонным аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Известно, что двое мужчин обманывали горожан под предлогом перевода денежных средств якобы на безопасные счета.

Злоумышленники искали дропов — это люди, которые оформляли на себя банковские счета и сим-карты за небольшие деньги.

После этого дропы передавали реквизиты аферистам.

Мошенники вводили граждан в заблуждение и убеждали перевести свои средства на счета дропов. Похищенные деньги барнаульцы отправляли нанимателям.

Известно, что у пенсионерки из Рязани похитили 820 тыс. рублей.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что о новой мошеннической схеме предупредил российский банк.

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