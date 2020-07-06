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Жизнь

Двое барнаульцев поучаствуют в последнем сезоне «Танцев» на ТНТ

Телеканал ТНТ объявил онлайн-кастинг в последний сезон проекта «Танцы». Уже известно, что участие в нем примут двое представителей Барнаула. Об этом в интервью каналу рассказали креативные продюсеры шоу.

Телепроект "Танцы" на ТНТ.
Телепроект "Танцы" на ТНТ.
пресс-служба ТНТ

Барнаул будут представлять бибой Кирилл Никитин и паппер Матвей Манаков. Они пришли на кастинг в Новосибирске. Барнаульцы, судя по кастингу в этом году, выбирают уличные стили — брейкинг, паппинг.

«Это то, что мы называем оригинальными жанрами, стили, которые выросли из хип-хоп культуры в отдельную ветвь», — отметили продюссеры.

В последнем сезоне наставниками останутся Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.

Жители Алтайского края неоднократно выступали в предыдущих сезонах проекта. Наибольшую известность получил заринский «пухляш» Дмитрий Красилов, который потом снялся в клипе Little Big на песню «Uno».

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