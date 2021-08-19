Двое школьников из Рубцовска вошли в тройку победителей всероссийского экоконкурса проекта «Поколение М»

МТС и анимационный проект «Фиксики» производства студии «Аэроплан» (входит в ГК «Рики») подвели итоги конкурса на тему заботливого отношения к природе в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». В номинации «Лайфхаки» призовые места заняли школьники из Рубцовска: победителем стал Роман Леонтьев, а Роман Гребенкин занял третье место.

Всероссийский экоконкурс «Познаем мир с Фиксиками» проходил на сайте проекта «Поколение М». Детям до 10 лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях. В номинации «Лайфхаки» нужно было самостоятельно или с помощью родителей снять видеоролик с советами, как заботиться о природе каждый день. Вторая номинация была посвящена апсайклингу — это повторное использование материалов без переработки. Участникам этого направления предлагалось создать поделку из старых вещей и поделиться фотографией работы на сайте.

Победу Роману Леонтьеву принесла экологическая сказка о рыбаке и рыбке, в которой напомнил о необходимости сохранения чистоты водоемов. Юного эколога ждет награда — поездка в Москву в гости к любимым персонажам Фиксикам и их создателям.

Роман Леонтьев. Фото из архива Центра «Натали»

«Кроме анимации Рома увлекается компьютерными играми, серьезно занимается изучением английского языка, посещает секцию дзюдо. Но его главное увлечение — анимация. Сын уже два года учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев, поэтому узнав о конкурсе, он сразу решил участвовать. Победа была для него неожиданной и очень радостной», — рассказала мама Ромы Ирина Владимировна.

Его тезка, семиклассник Роман Гребёнкин снял видео о том, «как два братца озеро спасали» и занял третье место. Его ожидают памятные подарки от МТС и проекта «Фиксики».

«Когда я узнал тему конкурса, сразу же согласился участвовать, ведь защита окружающей среды — это очень актуально. Если честно, я очень рассчитывал войти в финал, мечтал занять первое место и поехать в Москву к „Фиксикам“. В этом сезоне не получилось, поэтому буду продолжать учиться и совершенствовать свои умения, чтобы принять участие в проекте ещё раз», — отметил Роман Гребенкин.

Роман Гребенкин. Фото из архива Центра «Натали»

«Для „Фиксиков“ тема экологии и устойчивого развития уже давно стала одной из приоритетных. Множество серий проекта посвящены именно экологии, глобальному смыслу наших простых повседневных действий и их влиянию на состояние природы, а также повторному использованию вещей. Наш совместный проект с МТС позволяет донести детям младшего школьного возраста важные для современного общества идеи не только с экрана, но и превратить их в реальные действия. Нас приятно удивили креативный подход и высокий уровень работ, присланных на конкурс, а также внимание детей к экологии и заинтересованность этой проблематикой. Особенно хочется отметить учащихся школы блогеров из Алтайского край», — отметила генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О «Фиксиках»

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». Вышли более 185 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на платформах VOD по всему миру достигло 25 миллиардов.