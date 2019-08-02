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3 августа
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Жизнь

Двое сибиряков занялись сексом прямо в центре столицы региона

В Улан-Удэ, столице Бурятии, парочка занялась сексом посреди белого дня в кустах в центре города около набережной. Происходящее на видео запечатлела проходящая мимо женщина, которая затем выложила его в сообщество «Злой Улан-Удэ» во ВКонтакте 1 августа.

Секс.
Секс.
СС0.

«Вот позор у нас творится на набережной. Это кошмар. Фу. Хоть бы постеснялись. Тьфу на них», — комментирует происходящее автор видео.

За сутки видео собрало почти 19 тысяч просмотров и более 100 комментариев.

Некоторые комментаторы предположили, что женщина завидует, другие упрекнули ее в том, что она не только подсматривала, но засняла процесс на видео, третьи и вовсе предположили, что это может быть изнасилование. Многие высказали отвращение к происходящему.

Впрочем, в Улан-Удэ это уже не первый подобный случай. Одна парочка решила предаться плотским утехам прямо в подъезде жилого дома, ее засняли на мобильник очевидцы. Через месяц других влюбленных запечатлели прямо на дороге около дома на остановке «Товары Бурятии». В объектив камеры попали и прохожие, которые стоят, уставившись на влюбленных.

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