Двоих барнаульских пожарных представили к награде за спасение 80 человек

К медали представили сотрудников первого отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Вадима Тузова и Ивана Шубина.
«Своими смелыми и решительными действиями они предотвратили гибель 80 человек, в том числе 13 детей, на пожаре, произошедшем 10 июля 2019 года в Барнауле. В результате был ликвидирован пожар площадью 1600 квадратных метров», — сообщают в правительстве.
Окончательное решение о награждении примет губернатор Виктор Томенко.
10 июля около 19:30 в доме произошло возгорание. В 23:52 огонь ликвидировали. Пожар тушили 60 человек, привлекли 21 единицу техники. Для жильцов в школе разворачивали временный пункт размещения.
На восстановление дома из резервного фонда администрации Барнаула выделили 11 млн рублей.