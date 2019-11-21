Двоих барнаульских пожарных представили к награде за спасение 80 человек

Два барнаульских пожарных могут получить медали «За честь и мужество» после спасения жильцов Северного Власихинского проезда, 60 во время пожара 10 июля. Такое решение приняла наградная комиссия, сообщает официальный сайт края.

К медали представили сотрудников первого отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Вадима Тузова и Ивана Шубина.

«Своими смелыми и решительными действиями они предотвратили гибель 80 человек, в том числе 13 детей, на пожаре, произошедшем 10 июля 2019 года в Барнауле. В результате был ликвидирован пожар площадью 1600 квадратных метров», — сообщают в правительстве.

Окончательное решение о награждении примет губернатор Виктор Томенко.

10 июля около 19:30 в доме произошло возгорание. В 23:52 огонь ликвидировали. Пожар тушили 60 человек, привлекли 21 единицу техники. Для жильцов в школе разворачивали временный пункт размещения.

Мэр Барнаула Сергей Дугин приехал на пожар 10 июля 2019 года. Адмнистрация Барнаула.

На восстановление дома из резервного фонда администрации Барнаула выделили 11 млн рублей.