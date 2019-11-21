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Жизнь

Двоих барнаульских пожарных представили к награде за спасение 80 человек

Два барнаульских пожарных могут получить медали «За честь и мужество» после спасения жильцов Северного Власихинского проезда, 60 во время пожара 10 июля. Такое решение приняла наградная комиссия, сообщает официальный сайт края.

Пожар в Барнауле 10 июля 2019 года.
Пожар в Барнауле 10 июля 2019 года.
altapress.ru

К медали представили сотрудников первого отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Вадима Тузова и Ивана Шубина.

«Своими смелыми и решительными действиями они предотвратили гибель 80 человек, в том числе 13 детей, на пожаре, произошедшем 10 июля 2019 года в Барнауле. В результате был ликвидирован пожар площадью 1600 квадратных метров», — сообщают в правительстве.

Окончательное решение о награждении примет губернатор Виктор Томенко.

10 июля около 19:30 в доме произошло возгорание. В 23:52 огонь ликвидировали. Пожар тушили 60 человек, привлекли 21 единицу техники. Для жильцов в школе разворачивали временный пункт размещения.

Мэр Барнаула Сергей Дугин приехал на пожар 10 июля 2019 года.
Мэр Барнаула Сергей Дугин приехал на пожар 10 июля 2019 года.
Адмнистрация Барнаула.

На восстановление дома из резервного фонда администрации Барнаула выделили 11 млн рублей.

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