«Дворец Наливкина»: приморский блогер сделал смешную пародию на расследование Навального

Уссурийский блогер Виталий Наливкин опубликовал на своем YouTube-канале пародию на расследование оппозиционера Алексея Навального, в которой опроверг свою причастность к строительству «дворца».

В ролике отметили, что нашумевшее расследование Навального о строительстве дворца в Уссурийском районе всерьез заинтересовало правоохранителей.

«Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения, единственный настоящий хозяин этого места — глава исполнительного комитета Уссурийского района по имени Виталий Наливкин», — рассказали в сюжете.

На видео демонстрируется полуразрушенный барак, который ремонтируют рабочие: «Какой-то синий брезент, окна законопачены, бассейн закрыт, стройматериалы лежат на земле».

На видео, используя озвучку из оригинального расследования, демонстрируют интерьер и предметы роскоши.

«Такой кожаный диван стоит 2 млн рублей. В коридорах стоят диваны подешевле, видимо для гостей, вот например за 1,5 млн рублей. Или классный стол со встроенным баром за 4 млн коррупционных рублей», — показали в сюжете разодранные диваны.

Наливкин опроверг все домыслы, высказанные в его адрес: «Этого никогда мне не принадлежало и не принадлежит».

Местный «подполковник» рассказал, что роскошный дворец принадлежит ему. Также он подчеркнул, что строение — отель для высокопоставленных гостей.