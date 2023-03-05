5 марта
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Жизнь

Дворы и кровли очищают от снега барнаульские дорожники

Барнаульские службы продолжают круглосуточно работать над очищением города от снега и наледи. Теперь на контроле очистка кровель и придомовых территорий, сообщают в мэрии.

Уборка снега во дворах.
Уборка снега во дворах.
Официальный сайт Барнаула.

В Железнодорожном районе по дорогам распределили 7 тонн реагентов.

С территории Индустриального района вывезли более 1 тыс. тонн снега. Тротуары и проезжую часть обрабатывают песчано-соляной смесью.

В Октябрьском районе с 3 по 5 марта очистили кровли домов.

В Центральном районе в ночь с 3 на 4 марта работало 30 единиц снегоуборочной техники. Тротуары во дворах посыпают песком и солью. С 27 февраля израсходовали более 5,5 тонн реагентов.

В Ленинском районе также очистили кровли и избавили от снега ряд дворов. Посыпают реагентами тротуары.

В мэрии напоминают, что вблизи жилых домов нельзя игнорировать ограждения и предупреждения об опасности возможного схода снега. По возможности просят не оставлять автомобили вблизи зданий.

Ранее показывали, как от мокрого снега очищали улицы и тротуары Барнаула.

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