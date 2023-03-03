От мокрого снега очищают улицы и тротуары Барнаула

Дорожная служба города 3 марта занимается уборкой мокрого снега и луж, сообщают в мэрии Барнаула.

По данным барнаульского метеоцентра, ночью выпало 7,2 мл осадков. Снегопад продлится весь день.

Дорожники работают в круглосуточном режиме — более 110 единиц техники и порядка 130 рабочих.

Коммунальные дорожные машины убирают мокрый снег с проезжей части. Тракторы со щетками работают прометают тротуары.

Лопатами вручную очищают лестничные марши, остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам.

Также во всех районах города приводят в рабочее состояние ливневые канализации.

Ночью ожидают похолодание до минус 10 градусов и образование гололедицы. Дорожники уже готовы к предварительной обработке дорог песчано-соляной смесью.

Ранее с неочищенной крыши барнаульского дома ночью сошла лавина.