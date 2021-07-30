Дворовые праздники на Алтае: четыре в одном и баттл в стиле «ТикТока»

«Ростелеком» в июле провел серию семейных праздников «Дворики» в Барнауле и Бийске. Специалисты компании рассказали горожанам, как подготовить ребенка к школе и с помощью каких цифровых услуг отдыхать и развлекаться всей семьей.

В Барнауле праздники прошли во дворах многоквартирных домов на улицах Балтийская, Сергея Семенова и Антона Петрова. Часовую программу для детей вели ростовые куклы Фиксики. Аниматоры развлекали детей играми и конкурсами. В Бийске, во дворах домов 25 и 37 по улице Матросова, праздник прошел в формате компьютерной игры Minecraft. Дети защищались от вирусов в виде агрессивных мобов — скоростного паука, моб-скилета и крипера, крафтили по рецептам, добывали камни и золото пиксельными кирками. Участникам праздника «Ростелеком» дарил рюкзачки, магниты, ручки и другие сувениры.

«Проводя дворовые праздники, мы стараемся использовать современные тренды в общении с детьми, быть с ними на одной волне. В этом году включили в программу танцевальный баттл в стиле популярной у молодежи социальной сети „ТикТок“», — отметила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

Дворовые праздники на Алтае. ПАО «Ростелеком» Дворовые праздники на Алтае. ПАО «Ростелеком» Дворовые праздники на Алтае. ПАО «Ростелеком»

На мероприятиях работал мобильный офис компании, в котором бийчан и барнаульцев знакомили с популярными услугами и сервисами, консультировали по их установке и подключению. Горожанам предлагали единый пакет, в который включены четыре услуги — интернет, интерактивное ТВ, цифровой видеосервис Wink и мобильная связь. Пакетную линейку тарифов отличает скоростной домашний и безлимитный мобильный интернет, подключение для членов семьи до пяти сим-карт и возможность удешевить стоимость за счет объема выбранных услуг.

Специалисты предлагали оформить подписку на цифровой сервис «Лицей» до 31 августа и получить бесплатный доступ к услуге для второго ребенка бесплатно до конца года. Любителей кинематографа на праздниках ждала новость: в августе Wink представит фильм режиссера Ильи Найшуллера «Никто» в переводе Гоблина и продолжение российского хита «Бендер: Золото империи».

Дворовые праздники на Алтае. ПАО «Ростелеком»

«Мы проводим „Дворики“ уже 12 лет, с момента запуска скоростного интернета по технологии GPON, на базе которого предлагаем десятки популярных цифровых услуг и сервисов. Горожане могут выбрать пакет, в который входит домашний интернет до 100 Мбит/с, почти двести каналов „Интерактивного ТВ“, тысяча бесплатных фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink, а также мобильная связь», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В августе «Ростелеком» планирует провести «Дворики» в Барнауле и Бийске, а также впервые — в Горно-Алтайске.