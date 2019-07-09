Двойной захват: как Екатерина II взошла на престол

Непростые отношения

Толчком к перевороту послужили непростые отношения между Екатериной и ее супругом Петром III. Настолько, что она неоднократно оказывалась на грани ареста. Например, их публичный конфликт во время празднования мира с Пруссией чуть не привел к мировому скандалу. Тогда супруга императора не выразила почтение к его речи, за что он прилюдно назвал ее дурой. В тот же вечер Петр III приказал арестовать Екатерину. Тогда в конфликт вмешался ее дядя и ситуация разрешилась.

Петр III потерял ту незначительную долю рассудка, какую имел. Он хотел переменить веру, жениться на Елизавете Воронцовой, а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, нанеся публично оскорбления за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг, заставил отменить этот приказ.

Однако фактически переворот начался именно со слухов об аресте. Они настроили общественность против «и без того непопулярного Петра». У самой Екатерины возникли опасения, что ее могут удалить из двора в монастырь.

Двойной захват

Петром III в стране были не очень довольны: начиная от его сомнительной внешней политики, заканчивая непочтительным отношением к русским традициям и православной церкви.

Несмотря на это, своим успехом императрица во многом была обязана личной популярности в высшем свете. Она расположила всех сразу же, как приехала в Россию: приняла православие и начала активно изучать культуру и русский язык.

Екатерина Алексеевна окружила себя преданными людьми. Григорий и Алексей Орловы, ее фавориты, были во главе заговора в пользу императрицы. Они обещали, что выведут 10 000 гвардейских солдат и 40 офицеров.

Заговорщики исполнили свой план 9 июля 1762 года, по новому стилю, пишет История.РФ. Ранним утром Екатерина и Алексей Орлов появились в казарме гвардейского Измайловского полка. Сама Екатерина была одета в гвардейский мундир. Она призывала солдат защитить ее и наследника престола Павла. Ей присягнули измайловцы, а затем преображенцы, семеновцы, конногвардейцы и гвардейские артиллеристы. Во главе Гвардии Екатерина направилась к Зимнему дворцу, где ей присягнули Синод и Сенат.

Площадь перед Зимним дворцом Екатерины II Фото ССО

Петр III в этот момент все еще находился в Ораниенбауме, а затем поплыл в Кронштадт. Там моряки встретили императора выстрелом из пушки — предупредили, что следующий залп разнесет его судно. Ему пришлось вернуться в Ораниенбаум и подписать отречение в пользу Екатерины II. Императрица не разрешила Петру оставить себе даже фаворитку Елизавету Воронцову, скрипку и мопса.

Василий Ключевский,

российский историк:

Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца.

Обстоятельства смерти Петра III

Гибель супруга Екатерины II до сих пор вызывает вопросы. После того как Павел III отрекся от престола, он отправился в Ропшинский дворец. Там и погиб, но при странных обстоятельствах, которые не выяснены не до сих пор.

По официальной версии причиной смерти Петра стали «геморроидальные колики» — инфаркт или инсульт. Однако практически сразу возникли слухи о том, что его убили, пишет команда портала История.РФ.

Популярна версия о том, что императора отравили, пишет RG.ru. Некоторые сходятся на том, что к этому причастна сама Екатерина. Хотя по ее рассказам, Петр тяжело болел.