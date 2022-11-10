10 ноября
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Жизнь

Двух пропавших барнаульцев ищут почти год

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят жителей Барнаула помочь в поиске людей, которые пропали еще в 2021 году.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Пропали Старцева Наталья Александровна 57 лет и Кунгуров Олег Николаевич 48 лет. С 5 декабря 2021 года об их местоположении ничего не известно.

Приметы женщины: рост 170, нормального телосложения, глаза серо-голубые.

Приметы мужчины: рост 170, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Пропали люди.
Пропали люди.
«ЛизаАлерт».

Справка

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно).

Ранее в Барнауле пропала 42-летняя женщина с карими глазами.

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