Двухдневный молодёжный форум Алтайкрайэнерго завершился 6 марта

Мероприятие прошло на базе Штаба общественной поддержки Алтайского края и собрало более 40 участников со всех уголков региона. 5 и 6 марта молодые энергетики обсуждали развитие патриотизма в современной России и разработку социально значимых проектов, совершенствовали soft skills и расширяли свои познания о работе подразделений Общества. В этом им помогали спикеры: руководители, предприниматели, представители органов власти и преподаватели вузов.

Так, генеральный директор Алтайкрайэнерго Сергей Приб рассказал молодёжи о формировании жизненных приоритетов и принципах, которыми он руководствуется в работе.

Каждый — хозяин своей жизни. Мы должны принимать решения и нести за них ответственность, зарабатывать, а не получать зарплату, действовать, а не ждать чуда. Именно популяризация этой идеи среди молодых людей — основополагающая цель форума. Наша страна проходит период глобальных преобразований, как и наш край. Это значит, что впереди у нас много плодотворной и важной работы. В особенности у молодого поколения, — прокомментировал своё выступление руководитель Алтайкрайэнерго.

Депутат АКЗС, председатель постоянного комитета по спорту, культуре и молодёжной политике Татьяна Ильюченко, в свою очередь, подчеркнула значимость силы воли в становлении человека. Паралимпийская чемпионка показала на личном примере, как важно никогда не сдаваться. Напомним, с рождения у Татьяны Викторовны инвалидность по зрению, что помешало ей поступить в обычную школу и даже отправиться во всесоюзный детский лагерь. Несмотря на это, она смогла добиться многого, продолжает регулярно заниматься спортом и поддерживает в этом начинании подрастающее поколение.

Молодёжный форум Алтайкрайэнерго. Фото предоставлено АО "Алтайкрайэнерго"

В этот же день для собравшихся провели мастер-классы ведущий специалист отдела обучения, оценки и развития персонала Надежда Тафинцева и заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых Алтайского края» Савва Шипилов. Темами стали сохранение жизненных ценностей в стремительно меняющемся мире и проектная деятельность, соответственно.

Молодёжный форум Алтайкрайэнерго. Фото предоставлено АО "Алтайкрайэнерго"

Также перед участниками форума выступил председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам безопасности, поддержки ветеранов и взаимодействию с ОНК Владимир Анатольевич Тарасов. Военный в отставке, бывалый турист и общественный деятель поведал несколько историй о своей службе и гражданской работе, рассказал о том, какие изменения пережила наша страна на его глазах.

В программу второго дня вошли презентации генерального директора ООО «ДИБИЭЙ» Вадима Гладышева, руководителя сектора инвестиций АО «СК Алтайкрайэнерго» Геннадия Тумакова, основателя Школы публичных выступлений в Барнауле Константина Борнемана и кандидата философских наук, директора центра развития публикационной активности Алтайского ГАУ Анастасии Бутиной.

Молодёжный форум Алтайкрайэнерго. Фото предоставлено АО "Алтайкрайэнерго"

Форум стал площадкой для обмена знаниями и опытом. Благодаря ему мы повысили уровень корпоративной культуры, выявили перспективные кадры, осознали некоторые проблемы, над решением которых будем работать, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Надежда Кутьева.

Участники выразили благодарность за возможность общения и обучения, а также за интересную программу мероприятия.

Формат для компании новый, но проведен форум замечательно: мы задавали вопросы и получали на них развёрнутые ответы, слушали запоминающиеся истории опытнейших людей. Множество интерактивных моментов не дало заскучать, — сказал электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка по ремонту трансформаторных подстанций филиала «Новоалтайские МЭС» Кирилл Старченко.

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