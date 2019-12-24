Двухдневный шторм с мощным ветром, снегом и метелями обрушится на Алтайский край

Штормовую погоду прогнозируют в Алтайском крае на 25 и 26 декабря. В регионе в эти ожидаются сильные снегопады, метели и мощный ветер.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ближайшие среду и четверг на районы края будут оказывать влияние атмосферные фронты северного циклона.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

«Это обусловит изменение погоды. В регионе в эти дни ожидаются снегопады, местами сильной интенсивности, метели, гололедные явления. Также усилится ветер до 22−24 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду».

Ночные температуры будут балансировать в диапазоне −3…−16 градусов, днем будет −2…−12 градусов. При этом в течение дня 26 декабря ожидается похолодание.

В ночь на 27 декабря на Алтайский край начнет оказывать влияние антициклон и на смену нестабильной погоде придут морозы.