17 ноября
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Жизнь

«Двухметровые бородатые крошки». Как Сергей Жуков заставил барнаульцев поднять руки вверх и вернуться в прошлое

Это была машина времени. Нет, никто не пел «Восьмиклассницу». Голос молодежи девяностых и нулевых, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков перенес барнаульцев назад во времени и вызвал у них самые светлые воспоминания. Как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

Концерт "Руки вверх" в Барнауле, 2022 год.
Концерт "Руки вверх" в Барнауле, 2022 год.
Кристина Тарасова.

Самые терпеливые фанаты ждали выступления в «Титов-арене» с пяти вечера. В 19:30 под оглушительный рев сцену озарил экран, где транслировали короткий ролик о том, как начиналась история коллектива. Поклонники увидели юного Сергея Жукова и предыдущее поколение слушателей.

Вышедший на сцену артист после приветственной песни сразу предупредил: «Сегодня вас ждут не просто любимые мелодии, а большое красивое путешествие в детство. Вы вспомните те моменты, которые давно забыли. Каждая песня будет о чем-то напоминать».

Весь концерт Сергей Жуков оживленно общался с залом, говорил о своих ощущениях («Вас — море! Просто хочется прыгнуть — и раствориться!»). Нередко он обращался к своим воспоминаниям.

«Раньше включали музыку на магнитофонах, ставили у окна, чтобы весь двор слышал, отдыхали, пока бабушки не разгонят, — рассказывал артист под одобрительный рев зала. — Потом все стали перебираться к машинам. В багажнике обязательно сабвуфер, и тут уже девчонки шли отовсюду. Вот 21 год прошел, а до сих пор иногда вижу картину: „мини-бар“ на багажнике, кто-то танцует на машине». Этому событию Жуков посвятил песню «Атаман».

Певец поговорил со зрителями и о семье. Барнаульская публика познакомилась с родным братом Сергеем Жукова — Михаилом. Он исполнил несколько своих динамичных песен.

Концерт &quot;Руки вверх&quot; в Барнауле, 2022 год.
Концерт «Руки вверх» в Барнауле, 2022 год.
Кристина Тарасова.

Люди кричали, срывая голоса, прыгали, обнимались, сидели друг у друга на плечах. Та публика на трибунах, которая смогла удержаться и не вскочить с места на «Крошке моей», смотрела на сцену и подпевала.

В «Титов-арене» собрались несколько поколений поклонников. Сергей Жуков обратил внимание и на перемены в составе зрителей: «Выдели, какие красивые двухметровые бородатые „крошки“ тут прыгали? Сколько парней пришло, будто хоккей! Раньше нас только девчонки слушали, а парни тайком дома на кассете, утирая слезу. Наконец-то они могут признаться, что тоже любят „Руки вверх!“».

Помимо зажигательных хитов, со сцены прозвучали и несколько медляков, которые, как говорил артист, на вес золота, потому что это самые трогательные песни. «Песни, под которые появилось огромное количество красивых детей», — шутил Жуков. На легендарном «Алешке» зал зажегся бесчисленным количеством смартфонных огоньков.

Концерт &quot;Руки вверх&quot; в Барнауле, 2022 год.
Концерт «Руки вверх» в Барнауле, 2022 год.
Кристина Тарасова.

Зрители услышали неувядающие хиты, но и их новое прочтение. Например, «Последний поцелуй», записанный с HammAli & Navai.

Под «Студента» зал «вернулся к истокам» — в 1995 год. Видеофон на этой песне был оформлен в стиле модернистов — то тут, то там из цветных полос выскакивала «кричащая» Лиля Брик.

Завершился концерт на суперхите «Забирай меня скорей». В финале на зрителей посыпались красные праздничные шары. После выступления по арене прокатывался треск. «Слышите, как лопают шарики? Это взрослые люди! Видите, как за вечер вы помолодели!», — восхищался Сергей Жуков.

Концерт &quot;Руки вверх&quot; в Барнауле, 2022 год.
Концерт «Руки вверх» в Барнауле, 2022 год.
Кристина Тарасова.

Концерт будто и правда перенес нас в другое время. Вошли зрители на «Титов-Арену» осенью, а вышли в настоящую зиму. Внезапный снег обсыпал уезжающие иномарки, одна из которых громко пульсировала, роняя из салона глухие отзвуки «Крошки моей».

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