Двум россиянам грозит суровое наказание за пропаганду нацизма на сайте «Бессмертного полка»

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение в отношении Максима Добрых, жителя Нижегородской области. Он обвиняется в реабилитации нацизма. Это один из первых случаев применения статьи 354.1 УК РФ.

Максим Добрых в мае 2020 года «оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк"фотоизображения военнослужащего вермахта Ганса Байнднера», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Причем солдат вермахта находился в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. С какой целью Добрых это сделал, сам он объяснить не смог.

Но в Генпрокуратуре считают, что «он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая — Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., публично распространил выражающие явное неуважение обществу сведения о Дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества».

Добрых грозит до 5 лет лишения свободы, дело будет рассматриваться в суде Нижегородской области.

Второй подобный случай произошел в Оренбургской области. Местный житель Андрей Акимов разместил также на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера. Мужчина находится под следствием, сообщает «Эхо Москвы».