Дюжев рассказал, как Сергей Безруков пережил сердечный приступ на сцене

Актер Дмитрий Дюжев рассказал о своем коллеге Сергее Безрукове. По его словам, он преданно служит своей профессии. А однажды он даже пережил во время спектакля сердечный приступ.

«Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается», — цитирует Дюжева «Лента».

Артист добавил, что восхищается работоспособностью своего коллеги по сериалу «Бригада» — тот может быть на работе круглосуточно.

Сам Безруков подтвердил слова Дюжева, сказав, что живет театром — несмотря на то, что сцена приносит не столь высокий доход, в отличие от кино.

«Театр — это состояние души и некое сумасшествие», — подчеркнул народный артист.

Ранее Сергей Безруков рассказал, чем занимался во время пандемии. Все полгода он жил на даче с семьей, развел кур, сажал огурцы и помидоры.