Джеймс Кэмерон рассказал, как будет называться новый «Терминатор»

Картину снимает режиссер «Дэдпула» Тим Миллер при сотрудничестве в Кэмероном.
Премьера фильма запланирована на 31 октября 2019 года.
Ранее в сети появилось видео со съемочной площадки шестого фильма франшизы «Терминатор».
Рабочее название нового фильма о киборге — «Терминатор.Темная судьба». Об этом рассказал Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о «Терминаторе», сообщила «Газета.ru».
Картину снимает режиссер «Дэдпула» Тим Миллер при сотрудничестве в Кэмероном.
Премьера фильма запланирована на 31 октября 2019 года.
Ранее в сети появилось видео со съемочной площадки шестого фильма франшизы «Терминатор».
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