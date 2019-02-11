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Жизнь

Джеймс Кэмерон рассказал, как будет называться новый «Терминатор»

Рабочее название нового фильма о киборге — «Терминатор.Темная судьба». Об этом рассказал Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о «Терминаторе», сообщила «Газета.ru».

Кадр из фильма "Терминатор. Перезагрузка".
Кадр из фильма "Терминатор. Перезагрузка".
kinopoisk.ru.

Картину снимает режиссер «Дэдпула» Тим Миллер при сотрудничестве в Кэмероном.

Премьера фильма запланирована на 31 октября 2019 года.

Ранее в сети появилось видео со съемочной площадки шестого фильма франшизы «Терминатор».

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