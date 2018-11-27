Джигурда и депутаты Госдумы поддержали инициативу закрыть «Прямой эфир» с Малаховым

По его словам, его предложение поддержал Никита Джигурда, который часто посещал шоу Малахова.
«В конце 2010-х годов показывать формат шоу „Окна“ 90-х годов, да еще в прайм-тайме на главном федеральном канале страны — это уже просто дикость», — цитирует «Дни.ру» Манукяна.
Депутат также добавил, что такие скандальные шоу должны переместиться на частные каналы.
Ранее Манукян предложил закрыть все скандальные шоу наподобие «Прямого эфира». Тпрограммы финансируют сами россияне через государственный бюджет, уверен депутат.
«Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате, как о страшном сне», — говорил Манукян.
После выпуска «Прямого эфира с Андреем Малаховым», где подрались главные герои — фрик Гоген Солнцев и его 63-летняя жена Екатерина Терешкович — многие зрители потребовали закрыть передачу. Но эксперты пояснили, что выбор остается за зрителем, пишет ura.ru. «Телевидение как большой ресторан, каждый выбирает передачи на свой вкус», — заключил телекритик Александр Горбунов.
Ранее сообщалось, что скандально известный Никита Джигурда собирался сменить фамилию, чтобы полностью избавиться от надоевшего ему имиджа.
Теперь он хочет называться Никита Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Артист решил сменить свой образ и сбрил свою длинную бороду, которую носил 30 лет. Джигурда подрался c адвокатом у здания суда в Подмосковье. В 2017 году ходили слухи, что ведущим «Пусть говорят» на Первом канале вместо Малахова (до его ухода на «вторую кнопку») может стать Джигурда.
Гоген Солнцев — актер, певец, радиоведущий и шоумен. Он известен многим благодаря своему эпатажу. Многие проекты и передачи на телевидении с его участием приобретают скандальный характер.