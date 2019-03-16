«Джихад-мобиль», беспилотники, бомбы. Что показали барнаульцам на выставке трофейного оружия из Сирии

15 марта в Барнаул на поезде прибыла передвижная выставка «Сирийский разлом». В ней представили образцы трофейного оружия и техники, которыми пользовались боевики на войне в Сирии. Организатор выставки — Министерство обороны РФ.

Как поезд «Сирийский перелом» встречали в Барнауле

Более 13 тыс. человек пришло на железнодорожный вокзал Барнаула, чтобы посмотреть на трофеи из Сирии, сообщил ТАСС. Примерно половина людей в толпе были одеты в форму — полиции, сотрудников РЖД, военную и другие.

Выставка «Сибирский перелом» объехала уже два десятка городов, Барнаул стал 23-м на пути ее следования. Поезд выехал 23 февраля с Казанского вокзала Москвы, его маршрут закончится 27 апреля в парке «Патриот» Московской области. Он посетит более 60 городов страны.

Из вип-персон Алтайского края на мероприятие пришли вице-премьер регионального правительства Виталий Снесарь, спикер АКЗС Александр Романенко. Они приняли участие в небольшом торжественном митинге по случаю приезда выставки.

Рядом с вокзалом шел концерт и работал пункт по записи добровольцев в контрактную армию. Настроение у многих людей на перроне было торжественно-приподнятое. Со сцены звучали речи о героизме российской армии, любви к родине и беспринципности террористов.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Именно на фронтах сирийской войны погиб наш земляк Олег Анатольевич Пешков. Наша страна первой начала вести решительную борьбу с этим человеческим злом. И сегодняшняя акция, которую организовало государство и руководство Минобороны еще раз показывает какими ресурсами, какими методами ведет свою борьбу против человечества международный терроризм. Мы должны понимать, что это серьезно. Мы должны четко давать отпор самым начальным элементам развития этого зла.

Выступающие вспомнили о подвиге жителей Алтайского края в Великой отечественной войне: о передислокации в регион 100 предприятий, организации 36 военных госпиталей, героях советского союза, 600 тыс. земляках, ушедших на фронт, и других фактах. И провели параллели с героизмом российских солдат в Сирии.

Павел Олексюк,

командующий Второй гвардейской общевойсковой армией по военно-политической работе , полковник:

Хочется вспомнить крылатые слова героя сирийской войны, майора Романа Филипова, который подорвал себя гранатой. И вот это его выражение: «Это вам за пацанов!» — поднимает в строй даже сирийскую армию.

По словам Олексюка, одна из целей выставки: показать, что террористы — это хорошо подготовленные и вооруженные боевики, а не обычные люди, взявшие оружие, как кажется многим.

О привезенных экспонатах рассказывали военные, которые принимали участие в операциях на территории Сирии. Они в основном «выдавали» заученную информацию, а на дополнительные вопросы за ее рамками не отвечали.

Самые интересные экспонаты выставки по версии altapress.ru

1. «Джихад-мобиль»

Поезд «Сирийский перелом» в Барнауле. Март 2018 год. Анна Зайкова

Легковой автомобиль Jeep Grand Cherokee, который доработан террористами специально для совершения терактов с участием смертника. На месте водителя установлена бронекапсула, чтобы он не пострадал под обстрелом.

Заднее сиденье машины убирается, в освободившееся пространство кладут тротил и химические взрывоопасные элементы. Машина едет в место скопления людей. У смертника есть пульт для самоподрыва. Если по каким-то причинам он сам себя не взрывает, то ему «помогают» участники группировки.

2. «Кустарные» беспилотники

Поезд «Сирийский перелом» в Барнауле. Март 2018 год. Анна Зайкова

Террористы использовали как квадрокоптеры от известных производителей, так и собранные самостоятельно из подручных материалов. Летательные аппараты применяли для наблюдения, фото и видеосъемки, доставки снарядов и взрывчатых веществ во время операций.

Вот характеристики одного из представленных экспонатов. Собран из фанеры, двигатель — от обычного садового триммера, топливный бак объемом 3 литра, дальность полета — 100 км, время работы — 3 часа. Он может транспортировать 6−8 бомб, каждая из которых поражает площадь 50 кв. метров.

Около 100 таких беспилотников участвовали в нападении на авиационную базу Хмеймим в Сирии в январе 2018 года.

Заводские квадрокоптеры способны перенести до 200 грамм тротилла или одну гранату.

3. Средства связи

Поезд «Сирийский перелом» в Барнауле. Март 2018 год. Анна Зайкова

Боевики использовали спутниковые телефоны и обычные радиотелефоны, находящиеся в общегражданском доступе. Например, Motorola. Кроме этого армейские радиостанции Barrett (Австралия) и другие. С помощью радиостанцияй связывались организованные группы террористов. Проводные коммутаторы и ручные телефонные станции, рассчитанные на несколько десятков абонентов, использовались для связи в командных пунктах, огневых позициях.

4. Тоннельная машина

Машина для копки подземных тоннелей. Террористы использовали их для незаметного перемещения в местах боевых действий (например, в Дамаске), прятались в них от обстрелов. Один из военных рассказал, что, по словам очевидцев, за ночь боевики могли вывезти с площадки 150−200 грузовиков с грунтом.

Представленную на выставке машину выпустили в Китае. Ее производительность составляет 4,32 кубометра грунта в час.

5. БТР

Поезд «Сирийский перелом» в Барнауле. Март 2018 год. Анна Зайкова

Бронетранспортер OT-64 SKOT предназначен для перевозки личного состава. Имеет защиту от взрывов. Даже если эта машина наедет на мину, то люди, находящиеся в ней, останутся живы. Представленную модель выпустила в 1963 году чешская фирма Tatra. Ее разрабатывали как эквивалент советской БТР-60.

Обзор водителю обеспечивают небольшие окна из пуленепробиваемого стекла, предусмотрена установка приборов ночного видения. Задняя часть корпуса — боевое отделение для перевозки десанта, есть амбразуры для стрельбы из личного оружия десанта.

На машине видны следы от пуль — в основном на стеклах. Броня на корпусе — 8 мм. Боевики сами установили на БТР противогранатную сетку и закрыли колеса металлическим щитком для дополнительной защиты от обстрела. Этот щиток — часть корпуса российского танка.

Другие экспонаты

На выставке также представили легкие бронированные автомобили, танки, резервуары для создания химического оружия, огнестрельное оружие, гильзы, флаги боевиков с агитационным лозунгами на арабском языке, ножи — на них выгравированы задачи, которые владелец должен выполнить перед Аллахом, а также работы военных фотографов. Всего — более 500 экспонатов.

Поезд «Сирийский перелом» в Барнауле. Март 2018 год. Анна Зайкова

Павел Олексюк сказал, что все это «самые впечатляющие образцы» трофейной техники. «Эффективные способы борьбы с представленным здесь оружием разработаны, российская армия с ними справляется», — заявил командующий.

Поезд простоял на перроне в Барнауле около трех часов, а потом поехал в следующий город — Новокузнецк.