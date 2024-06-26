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Жизнь

Джулиана Ассанжа освободили в зале суда

Ассанж признал вину в нарушении закона о шпионаже. Адвокаты в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции Джулиана, сообщает «Коммерсантъ».

Джулиан Ассанж провел около пяти лет в тюрьме Белмарш, которая является одной из самых суровых учреждений. Полученная им и опубликованная информация не привела ни к каким последствиям.

«Судя по всему, ваши 62 месяца были справедливыми, разумными и пропорциональными фактическому сроку тюремного заключения. По этим причинам я фактически приговариваю вас к отбытому сроку», — заявила судья.

Джулиан Ассанж «будет продолжать выступать за свободу слова и прозрачность правительства». Его адвокат Дженнифер Робинсон поблагодарила правительство Австралии за помощь в заключении сделки. Он покинул здание суда под аплодисменты, отказавшись от комментариев.

Дело Ассанжа

Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне в 2019 году, которое он не покидал семь лет. Однако сам президент Эквадора заявил, что предоставлять убежище Ассанжу больше не может. И пригласил полицейских войти в здание посольства арестовать журналиста. Ассанжа обвиняли в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения.

Ранее сообщалось о том, как задержали Джулиана Ассанжа.

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