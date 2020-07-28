Едем в Дубай: «Пятёрочка» подарила путешествие московской семье

Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги федеральной акции «Большие Гастролли». Ее главный приз — семейное путешествие в Дубай в парк развлечений Motiongate — достался Даниилу Кесареву из Москвы. Акция проводилась весной во всех магазинах торговой сети. Шестилетний призер набрал более 400 голосов за исполнение песни «Стыцамен» в караоке-конкурсе в приложении «Тролли.Караоке».

Даниилу 6 лет, он увлекается спортом и музыкой, учится игре на скрипке и фортепиано и, конечно же, очень любит петь. По словам мамы, с раннего детства у сына абсолютный музыкальный слух. После просмотра первой части анимационного фильма семья Кесаревых сразу же полюбила персонажей «Троллей». Даниил выучил почти все песни из обеих картин. А когда узнали о конкурсе «Пятёрочки» — сразу решили в нем поучаствовать!

Ульяна Кесарева,

мама Даниила:

— Сын обожает «Троллей», его любимые персонажи — Розочка и Цветан. Когда мы с ним увидели рекламу по телевизору, сразу решили поучаствовать в конкурсе. Собирали коллекцию игрушек и карточек из «Пятёрочки», Даня их сам сканировал в приложении, собирал в альбом. Каждая новая карточка становилась целым событием! Для участия в конкурсе выбирали русскую композицию и остановились на песне «Стыцамен» Ивана Дорна. Победе, конечно, очень рады! Выложив видео, ждали и надеялись на победу. Очень счастливы, что «Пятёрочка» подарила нам такую удивительную возможность! В парк развлечений мы обязательно поедем всей семьей, как только откроют границы.

«Кадр из мультфильма: Тролли. Мировой тур» Источник: www.motiongatedubai.com/en

Количество загруженных на сайт видеозаписей составило почти 15 тыс., а после модерации для участия в конкурсе попало свыше 6 тыс. выступлений.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Благодаря нашей акции «Большие Гастролли» миллионы семей весело проводили дома время при самоизоляции, исполняя любимые песни или все вместе играя в настольную игру. На караоке-конкурс в мобильном приложении «Тролли. Караоке» откликнулось огромное количество пользователей, и нам приятно сейчас чествовать победителя. Надеюсь, что семья Кесаревых совсем скоро отправится в путешествие и оно принесет им много незабываемых ярких впечатлений! Я приглашаю всех гостей «Пятёрочки» участвовать в наших акциях, верить в победу и исполнение мечты, ведь чудеса действительно случаются.

Источник: X5 Retail Group Источник: X5 Retail Group

Напомним, акция «Большие Гастролли» стартовала в преддверии выхода в прокат продолжения истории об отважных троллях — «Тролли. Мировой тур». По ее условиям за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов получали карточку с 3D-эффектом с изображением героев фильма. В поддержку акции было разработано мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Оно быстро обрело популярность: его скачали более двух млн раз; большинство загрузок (свыше 1,5 млн) было совершено пользователями Android.

Отсканировав с его помощью карточку, потенциальный участник получал доступ к караоке-мелодиям самых известных европейских и русских хитов. Приложение позволяло петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них.