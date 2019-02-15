«Едешь, пока давишь на педали»: о чем топ-менеджер БПЗ рассказал бизнесменам Барнаула

Выпускники «Алтайского регионального ресурсного центра» 14 февраля побывали на «Барнаульском пивоваренном заводе» (БПЗ). На экскурсии они увидели технологию производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. После экскурсии выпускники пообщались с председателем совета директоров предприятия Андреем Солодиловым. Публикуем фрагменты из выступления руководителя.

О заводе

БПЗ производит продукцию, которая пользуется популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны — от Калининграда до Сахалина.

В прошлом году «БПЗ» отметило свое 40-летие. В честь юбилея на предприятии провели масштабную реконструкции производственных площадей, включая солодовню, а также заменили часть оборудования на более современное. Работы проводили осенью и зимой, когда производство напитков снижается из-за меньшего спроса.

Андрей Солодилов,

председателем совета директоров БПЗ:

Некоторое оборудование устарело не только морально, но и физически. С другой стороны — рынок требует от нас конкурентоспособной продукции, и некоторые технологии мы вынуждены менять. Это не говорит о том, что мы делаем напиток хуже, чем раньше. Мы заменяем лишь некоторые детали в их производстве. Например, обновили оборудование для охлаждения напитков. Внедрение новых технологий позволяет повысить качество продукции. Нельзя работать на старых станках, ведь все постоянно меняется, включая дизайн бутылок, этикеток.

В частности, на БПЗ увеличили склад для хранения готовой продукции. Также для розлива безалкогольных напитков установили швейцарскую линию купажирования сиропа и линию розлива для кваса, лимонада и питьевой воды.

Жаркое лето 2018 года показало, что кваса не хватало, чтобы удовлетворить потребности населения. Поэтому на БПЗ решили увеличить объем его производства.

О вкладе бюджет

Ппо итогам прошлого года «БПЗ» перечислило налогов в различные уровни бюджета на сумму почти 2,6 миллиарда рублей. По этому показателю завод находится в топ-5 среди всех алтайских предприятий.

Встреча выпускников «Алтайского регионального ресурсного центра» с председателем совета директоров БПЗ Андреем Солодиловым. Анна Зайкова.

О динамике производства

В 2018 году производство слабоалкогольной продукции на заводе сократилось на 3%. Но при этом на четверть выросло производство воды и слабоалкогольной продукции.

О «Вобле»

Выпускников ресурсного центра президентской и губернаторской программ подготовки кадров интересоваласеть закусочных «Вобла». В прошлом году в Барнауле появилось сразу два подобных заведения уникального формата, где можно за умеренную цену провести с друзьями хороший вечер и попробовать продукцию «БПЗ».

Андрей Солодилов отметил, что основная задача таких заведений — прививать у населения культуру пития, чтобы барнаульцы не сидели на лавочках у детских садов, а цивилизованно и за демократичные цены могли в душевной обстановке провести вечер.

О конкуренции

Говоря о федеральных производителях, Андрей Солодилов сказал, что конкуренция с «Бочкаревским пивоваренным заводом» позволяет сдержать большую экспансию продукции «федералов» в Алтайский край. Вдвоем рынок, по его мнению, контролировать легче, чем одному.

Встреча выпускников «Алтайского регионального ресурсного центра» с председателем совета директоров БПЗ Андреем Солодиловым. Анна Зайкова.

Андрей Солодилов,

председателем совета директоров БПЗ:

Нам было бы одним сложно противостоять федеральным монстрам, которые делают не настоящий продукт, а пивной напиток. Вдвоем намного легче. Что касается напитков, то конкуренцию никто не отменял. Это заставляет нас не сидеть сложа руки, а думать. Кошка зачем в доме? Чтобы мыши не дремали. Производство пищевой продукции я всегда сравниваю с ездой на велосипеде. Пока давишь на педали — ты едешь.

Выпускники «Алтайского регионального ресурсного центра» остались довольны беседой с Андреем Солодиловым и выразили уверенность, что сотрудничество с БПЗ продолжится в рамках других проектов.