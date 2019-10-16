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Жизнь

Единая платежка за ЖКХ. Зачем она нужна?

Законопроект, предусматривающий введение единого платежного документа (ЕПД), который объединит все коммунальные расходы россиян, обсуждают в стране. Такая практика может уменьшить споры о справедливости начислений за коммуналку, передает ТАСС.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Данное мнение высказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

«Сегодня каждое второе обращение в органы Госжилинспекции касается оспаривания или несогласия с начисленными квитанциями. Предполагается, что специализированная организация будет обладать большими компетенциями и не будет заинтересована в манипуляции цифрами для закрытия кассовых разрывов, чем часто злоупотребляют управляющие компании», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что введение ЕПД облегчит россиянам оценку своих трат на жилищно-коммунальные услуги, поскольку сейчас каждый месяц граждане получают по несколько квитанций, а это неудобно.

Однако имеется и противоположное мнение. Как сообщает Lenta.ru, введение единого платежного документа, напротив, способно лишить россиян возможности планировать свои расходы на ЖКХ.

ЖКХ.
ЖКХ.
Надежда Скалон

Член общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ РФ Рифат Гарипов в данном случае отметил, что сейчас, получая платежки за свет, газ, воду, люди имеют возможность оплачивать их в том порядке, в котором им удобнее.

«Люди планируют свои расходы: оплатив счет за воду, человек точно знает, какую сумму ему необходимо еще заплатить за свет», — заявил Рифат Гарипов.

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