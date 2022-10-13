«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединяются для помощи семьям мобилизованных.

Речь идет обо всех видах поддержки — от бытовой до юридической и психологической

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в формате «одного окна» — поступающие в штаб заявки от семей будут распределять между волонтёрами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и Штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

«В общественные приёмные уже поступило более 7 тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера — кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми. Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была ещё более эффективной и оперативной. А людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом», — отметила замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 88002003411.

«Наше ключевое направление работы — адресная помощь семьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днем рождения родителей мобилизованных. Какие-то обязанности возложены на мужчину. Он уехал на фронт, а эти обязанности кто-то должен помочь выполнить. Тогда у семей — а таких в стране около полумиллиона или миллион, если вместе с родителями — появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы запустим длительное сопровождение семей, закрепим за каждой конкретных людей, чтобы закрывать возникающие потребности», — сказал он.

Начальник управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Екатерина Богомаз сообщила, что волонтёры «Мы вместе» собирают просьбы о том или ином виде помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

«Сейчас важная задача — консолидировать усилия и продемонстрировать нашим защитникам, что мы в период их отсутствия можем поддержать их родных. Семьям показать, что у них есть надёжное плечо. И чтобы каждый человек, который может или хочет каким-либо образом оказать помощь, смог найти место, где это сделать», — подчеркнула она.

Например, в Алтайском крае единороссы уже наладили взаимодействие с минсоцзащиты, где собирается информация о нуждах семей мобилизованных, и подключаются к оказанию помощи.

«В основном люди просят помочь с приобретением дров, угля, кормов для личного подсобного хозяйства, лекарств. Есть запрос на психологическую и юридическую помощь, например, в оформлении кредитных каникул. В октябре мы предложим внести в краевой закон о бесплатной юридической помощи соответствующую категорию получателей, но уже сейчас семьи мобилизованных получают юридическую помощь бесплатно», — сообщила председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения, координатор партпроекта «Крепкая семья» в Алтайском крае Ирина Солнцева.

Как рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, активисты организации уже начали работу в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 регионах — Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Иркутской областях, ХМАО, Башкирии, Севастополе и других. Они отрабатывают возникающие у мобилизованных и их семей вопросы непосредственно с региональными властями.

В заключении Дарья Лантратова также сообщила, что «Единая Россия» запустит мониторинг цен на экипировку для военнослужащих.