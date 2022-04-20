20 апреля
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Жизнь

«Единая Россия» и «Почта России» создали штабы для контроля за модернизацией почтовых отделений по всей стране

По инициативе партии на реализацию программы в 2022 году выделено 5 млрд рублей — модернизация затронет свыше тысячи отделений

«Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, напомнил руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым, представителями министерств и региональными отделениями «Единой России».

«Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы.
«Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы.
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

«Почта — это важнейший социальный партнер для партии. Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг — здесь можно оформить справки, документы, получить денежные переводы, оплатить связь. Ранее не финансировались ни ремонты, ни модернизации. „Единая Россия“ обратилась к Президенту с инициативой о поддержке сети отделений почтовой связи, на последнем Съезде партии он это предложение поддержал», — сообщил Александр Хинштейн.

В свою очередь Максим Акимов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в реализации проекта и контроль за подготовкой заявок и проведением торгов с подрядчиками.

«Мы на всех этапах получаем полную поддержку, проект находится на контроле региональных отделений партии. Если где-то возникают коммуникационные сбои, они оперативно исправляются губернаторами», — подчеркнул он.

Большинство почтовых отделений, которые будут отремонтированы в 2022 году, расположены в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. В последующие два года масштабная модернизация затронет Поволжские регионы, где у «Почты России» самая разветвленная сеть.

В Алтайском крае в 2022 году, по информации регионального Управления Федеральной почтовой службы, будут отремонтированы 37 почтовых отделений в 27 районах, а также в Славгороде.

«В большинстве случаев модернизация и ремонт коснутся почтовых отделений в малых селах Алтайского края, это правильное решение. Во многих отделениях люди смогут получать дополнительные государственные и муниципальные услуги. Мы готовы приложить максимум усилий для того, чтобы жители территорий почувствовали эффект от модернизации почтовых отделений как можно скорее», — отметила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Алтайском крае Наталья Кувшинова.

Напомним, развитие «Почты России» и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября Президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал Правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря глава государства поручил кабинету министров обеспечить планомерную модернизацию в 2022—2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого будут использовать быстровозводимые конструкции.

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