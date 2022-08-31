«Единая Россия» помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей в регионах России и на Донбассе

В рамках партпроекта «Новая школа» партия ежегодно проводит Всероссийские акции «Собери ребёнка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приёмка»

В рамках акции «Собери ребёнка в школу» канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьную и спортивную форму, обувь, ученические рюкзаки, планшеты получили около 200 тысяч детей по всей России, в ЛДНР и на освобождённых территориях.

«В этом году наша акция особенно актуальна. И мы решили расширить её на Донбасс и освобождённые территории, чтобы как можно больше родителей и детей получили необходимую поддержку. Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учебы стали Татарстан, Карелия, Костромская и Кемеровская области, Республика Адыгея», — рассказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

В Алтайском крае региональное отделение партии помогло краевому отделению Союза женщин России с отправкой 3 тысяч подарков для школьников Славяносербского района ЛНР. Над ним взял шефство Алтайский край. В начале учебного года дети, в том числе и 230 первоклассников, получат рюкзаки, канцелярские принадлежности, одежду, книги и сладости.

«Уверен, что школьники Славяносербского района ЛНР ждут подарки из Алтайского края и будут им очень рады», — сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Голобородько.

По словам Алёны Аршиновой, в рамках партийной акции «Помощь школам» поддержку оказали 6,5 тысячам образовательных учреждений. «Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий.

«Приобрели и установили средства антитеррористической и противопожарной защиты, закупили учебники и художественную литературу, оборудование и инвентарь для актовых и спортивных залов, инвентарь и декорации для школьных детских театров», — сообщила Алёна Аршинова.

Проверку качества капремонта школ проводили в рамках ежегодной Всероссийской акции «Родительская приёмка». Депутаты «Единой России» всех уровней, секретари реготделений вместе с сотрудниками органов местного самоуправления в сфере образования, а также с представителями родительских комитетов и надзорных органов оценивали готовность школ к новому учебному году.