«Единая Россия» представила предложения в проект федеральной стратегии комплексной безопасности детей

Принятие стратегии — одно из положений народной программы партии

Стратегия комплексной безопасности детей должна стать действенным инструментом защиты жизни, здоровья, благополучия детей, объединить лучшие наработки в сфере детской безопасности, а также спрогнозировать риски, опередить их и сработать на профилактику, подчеркнула глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова на заседании комиссии с участием представителей Минпросвещения, МЧС, профильных ведомств, некоммерческих организаций и уполномоченных по правам ребёнка.

«Растёт количество преступлений в отношении детей. По данным Следственного комитета, в 2021 было возбуждено свыше 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей — на 16,9% больше, чем годом ранее. Значимым остаётся количество преступлений, которые совершают школьники, студенты и дети, не достигшие возраста уголовной ответственности. Только за лето, по данным МЧС, утонули 267 человек — меньше на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, но всё равно показатель достаточно высокий. В ДТП по итогам прошлого года погибли 554 ребенка, больше на 6,1%, несмотря на общее снижение количества аварий и пострадавших в них детей. Кроме того, в 2021 году количество детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом — 753 случая. Остаётся стабильно высоким и выпадение детей из окон. За 6 месяцев 2021 года — более 640 случаев, каждый 11 — смертельный. Ко всему этому добавляются иные риски для жизни и здоровья наших детей, связанные с увлечениями. Это деструктивные группы в соцсетях, интернет-травля. К примеру, в третьем квартале 2021 года резонансных случаев интернет-травли несовершеннолетних было на 43% больше, чем за весь 2020 год», — рассказала Анна Кузнецова.

Она добавила, что сегодня большая работа ведётся профильными ведомствами. Однако в отсутствие единого ведомства по защите семьи и детства координация работы в этом важнейшем вопросе бывает затруднена.

«Стратегия призвана закрепить конкретную структуру на федеральном и региональном уровнях как ответственную за ту или иную миссию по безопасности ребёнка, когда мы говорим о смежных сферах», — подчеркнула она.

В свою очередь первый замминистра просвещения Александр Бугаев отметил, что при разработке стратегии учтён опыт регионов, первыми принявших соответствующие стратегические документы планирования. Среди них — Республики Бурятия и Коми, Иркутская, Ленинградская, Московская и Рязанская области.

«При подготовке стратегии была проанализирована актуальная информация в сфере безопасности детей. И итоги летней оздоровительной кампании ещё раз подчеркивают необходимость её принятия. Кроме профилактики ДТП отдельного внимания заслуживает тема ограничения доступа детей к аварийным, заброшенным зданиям, строительным объектам и открытым люкам. Здесь предстоит отдельная работа по предотвращению доступа детей к таким объектам», — сказал он.

Замруководителя аппарата Правительства Ольга Кривонос предложила более предметно проработать направления стратегии, чтобы на её основе регионы могли принимать свои программы и составлять планы мероприятий.

«Правильно будет, если мы все вместе будем отслеживать не только на федеральном уровне показатели и ожидаемые результаты, но и на региональном. К примеру, одним из направлений является здоровый образ жизни, снижение травматизма и заболеваемости детей. И здесь стоит конкретизировать результаты — именно охват лечением, а не просто выявляемость. Как система здравоохранения обеспечивает своими мерами ту или иную категорию детей», — пояснила она.

Замминистра по делам гражданской обороны и ЧС Анатолий Супруновский предложил дополнить стратегию отдельными положениями, акцентируя внимание на безопасности детей на водных объектах.

«Предлагаем внести изменения в части формирования у детей практических навыков плавания, а также развития современной инфраструктуры. Необходимо увеличивать протяжённость пляжных территорий, что напрямую влияет на снижение количества погибших на водных объектах. Постоянно проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение бесконтрольного купания детей, особенно в необорудованных местах. А также продолжать работу по обустройству и открытию новых организованных мест отдыха на водоёмах», — сказал он.

Также в ходе заседания поступили предложения по профилактике деструктивных течений в молодёжной среде и обеспечении безопасности детей в интернете.

В заключение Анна Кузнецова отметила, что одной из задач стратегии станет заполнение существующих пробелов в функционале ведомств.