«Единая Россия»: Ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов

Из 1530 школ, запланированных к капремонту, по 1525 объектам заключены контракты, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на федеральном штабе с Минпросвещения и регионами.

Из пяти школ, которые находятся в «желтой» зоне, две – в Кабардино-Балкарской Республике. По предписанию ФАС там отменены протоколы подведения итогов конкурса на проведение работ.

По одному объекту в Астраханской области контракт приостановлен и выставлен на повторные торги, в Республике Алтай и Томской области контракты расторгнуты, планируется заключение новых, — пояснил Андрей Турчак.

Он также сообщил, что капремонт сегодня завершен уже в 1311 школах. Еще 461 здание отремонтировано за счет средств региональных бюджетов. С прошлого года остается один проблемный объект — Серовская школа-интернат в Свердловской области.

Андрей Турчак. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Строительная готовность 90%, хотя ввод должен был состояться в прошлом году. Также в зону риска попала школа №42 в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Работы официально перенесены с прошлого года. Однако региональное финансирование на этот год не выделено. То есть субъект был вынужден вернуть средства федерального бюджета. Уверен, что Сергей Евгеньевич (Цивилев, губернатор – прим. ред.) подключится лично к решению этого вопроса, — подчеркнул Андрей Турчак.

В Алтайском крае проблем с капитальным ремонтом школ нет.

Сегодня мы ремонтируем 27 школ. В этом году из федерального бюджета регион получил на капремонт 1,2 млрд рублей, еще 500 млн рублей было выделено из краевого бюджета. В процессе появилась необходимость в дополнительном финансировании непредусмотренных сметами работ, оно будет выделено всем школах после корректировки краевого бюджета. «Единая Россия» контролирует ситуацию вместе с родительской общественностью, за каждой школой закреплен ответственный сенатор, депутат Госдумы, краевого Заксобрания и муниципального образования, — сообщила координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева.

В зоне риска по строительству школ — Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Оренбургская области, республики Коми и Марий Эл. В целом по стране в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 тысяч мест.

Пятилетняя программа строительства 1300 новых школ — это президентская инициатива и важнейшая часть народной программы партии. Эти школы ждут люди. Необходимо вернуть работы в плановые рамки и вовремя сдать объекты. Сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в школу, — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на задержку строительства школы в селе Корнилово. Ввести здание в эксплуатацию должны были еще в 2020 году, но сроки неоднократно переносились.

Строительные работы активизировались только после смены губернатора. Сегодня готовность объекта – 75%. Губернатор делает все, чтобы сдали школу к 1 сентября, — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что регионы, на прошлом совещании находившиеся в зоне риска, выровняли ситуацию. Это Дагестан, Хабаровский край, Омская, Новосибирская, Курганская, Кировская области, Кабардино-Балкарская Республика.

Тем не менее, отметил министр, в некоторых субъектах РФ остаются риски по срыву сроков завершения строительства как школ, так и детсадов. Они возможны в Иркутской, Калининградской и Оренбургской областях, Республике Коми и Еврейской автономии.

Сергей Кравцов. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

В Иркутске в школе на улице Багратиона – высокие риски. Школа на 1550 мест на улице Ярославского и в поселке Марково микрорайона Березовый – даже не начато строительство. В регионе предусмотрено строительство пяти детских садов и каждый из них имеет риск неввода. По Калининградской области высокие риски по 5 школам. В Оренбургской области мы также видим проблемы. Предусмотрено строительство 7 школ, при этом крайне высоки риски по трем объектам 2023 года и одному объекту 2024 года. По Коми предусмотрено строительство четырех объектов, высокие риски отмечаются по объекту на 825 мест, — отметил министр.

В «красной» зоне в Коми школа №3 в Сыктывкаре и школа в микрорайоне Емваль в Сыктывкаре. По одной из них строительная готовность 0%, по второй — 15%. На строительство школы №3 требуется дополнительное финансирование — 411 млн рублей, которые республика выделить не может.

Андрей Турчак назвал ситуацию со строительством школ в Коми «управленческим параличом».

Деньги можно вернуть, объект можно убрать, а дети, куда пойдут учиться? Вы же не для отчета, не для галочки это делаете. Не для того, чтобы из таблицы из «красной зоны» уйти в «зеленую». Сергей Сергеевич (Кравцов – прим.ред), просьба: собраться с участием наших представителей федерального штаба. Коллеги, передайте главе Республики, собирайте свою управленческую команду и приезжайте в Москву. Вместе с главой, – подчеркнул секретарь Генсовета.

Также вместе с Сергеем Кравцовым он проведет выездное совещание по капремонту и строительству школ в Калининградской области. Регион находится в «красной» зоне по 5 объектам. По двум проводятся проектные работы, три — должны быть сданы в этом году, но уже идет нарушение сроков. Минпросвещения предложило области вернуть средства федерального бюджета по этим объектам.

Нам не деньги нужны, нам нужны школы. Сергей Сергеевич (Кравцов – прим. ред.), у меня есть предложение собрать всю команду, тех, кто по концессии работает, и в Калининградскую область сделать такой же визит, как в Дагестан. Губернатора предупредите, что у нас будет выезд по объектам, — сказал он.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов держать на личном контроле завершение работ по всем объектам.

Федеральный штаб с Минпросвещения и регионами по вопросам капремонта и строительства школ. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

«Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ по программе капремонта, а в период с 2019 по 2024 годы — построить 1300 новых школ. Большая часть обновлённых учебных заведений приходится на сельские территории.

Кроме того, в этом году работа начнется и в новых регионах России, а с 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе, чтобы не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии.