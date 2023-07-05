«Единая Россия» в Алтайском крае объединила общественников, помогающим участникам СВО и их семьям

В Алтайском крае состоялась встреча с представителями общественных объединений по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей. В заседании, которое прошло в региональном отделении «Единой России» приняли участие заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов и заместитель секретаря реготделения, вице-спикер Алтайского Заксобрания, первый заместитель секретаря Алтайского реготделения «Единой России» Денис Голобородько, а также представители 14 самых крупных сообществ региона по оказанию помощи бойцам и их семьям.

Встреча с представителями общественных объединений по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей.

Зампредседателя АКЗС, координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько рассказал об основных направлениях работы с общественными объединениями края — это отправка гуманитарных грузов, отработка индивидуальных заявок от военнослужащих, помощь жителям «новых» регионов.

По словам вице-спикера, вместе с волонтерами за последние несколько месяцев в зону СВО было направлено 25 автомобилей, техника, снаряжение, продукты и другое — всего более 50 тонн груза. За счет средств фонда, созданного партией, с начала спецоперации на покупку всего необходимого для бойцов и отправку грузов было потрачено около 30 млн рублей. Также из краевого бюджета на помощь бойцам и алтайским подразделениям было потрачено более 100 миллионов рублей.

Запросов от наших бойцов, от медсанчастей, от жителей приходит много, стараемся по возможности работать со всеми. Сейчас стараемся отладить, сделать более эффективной работу с общественными объединениями, чтобы по максимуму закрывать имеющиеся потребности. Адресная поддержка — это основное преимущество нашего взаимодействия. Будем продолжать работу в этом направлении: поддерживать новые территории, за счет наших гуманитарных конвоев помогать нашим ребятам эффективнее решать боевые задачи, — рассказал Денис Голобородько.

Владимир Шаманов поблагодарил всех волонтеров за работу и отметил, что важно взаимодействовать с руководством подразделений для определения реальных потребностей и рационального распределения ресурсов.

Участники совещания обсудили актуальные проблемы, которые возникают у волонтеров — это нехватка ткани и оборудования для плетения сетей, шитья дождевиков, оплата доставки, покупка медикаментов и другое.

Представитель организации «Весточка из дома» отметила недостаток психологической помощи для бойцов, которые возвращаются домой после СВО.

Такую помощь должны оказывать в недавно созданном фонде «Защитники Отечества», но они не закрывают все потребности. Среди активистов нашего движения есть специалисты, которые могут оказывать такую помощь, мы могли бы взаимодействовать в этом вопросе, — сказала общественница.

Координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Кристина Юстус предложила налаживать межрегиональное взаимодействие по некоторым вопросам, а всем общественникам края работать сообща.

Мы все делаем большое общее дело, думаю, что объединив усилия, мы могли бы делать гораздо больше, — сказала она.

Владимир Шаманов пообещал взять на контроль часть вопросов, которые обозначили волонтеры, еще часть, по словам Дениса Голобородько, постараются решить на уровне края.

На встрече также обсудили обращения участников СВО и членов их семей. Как рассказал вице-спикер, основные темы, с которыми обращаются люди, это предоставление отпусков, начисление положенных выплат, оказание медицинской помощи.

Не все удается отработать на региональном уровне, часто требуется пояснение Министерства обороны и других ведомств. Часть тем транслируем федеральную рабочую группу по вопросам СВО. Но для лучше работы не хватает оперативного взаимодействия, — отметил вице-спикер.

Владимир Шаманов заверил, что готов помогать на своем уровне.

Наша задача здесь на местах делать то, что от нас зависит. Мы все понимаем, что бывают задачи, которые невозможно решить без участия федерального центра, но сигнализировать, сообщать о них мы должны, добиваться справедливости, решать проблемы наших бойцов, помогать им, — сказал депутат.

По итогам встречи решено создать рабочую группу активистов общественных объединений, а также подключить к работе региональное отделение фонда «Защитники Отечества».