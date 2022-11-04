Региональные отделения партии собрали подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев.

«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране.

Ко Дню народного единства «Единая Россия» проводит акцию «Россия — единая семья!». В её рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый такой набор отражает особенность региона — в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

Активисты Алтайского регионального отделения партии передали подарки в Республику Крым.

«Подготовить подарочные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных крымчан помогли депутаты-единороссы, в частности, директор по развитию бийской компании „Специалист“ Григорий Бахтин. Думаю, что крымчане будут рады попробовать натуральные алтайские продукты. А семьи наших мобилизованных обратуются подаркам и словам поддержки от крымчан», — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Алтайском крае Иван Гладких.

Кубанские единороссы отправили подарки многодетным семьям Мариуполя. Их доставят в гуманитарный центр «Единой России», который работает в городе с марта этого года и уже оказал помощь десяткам тысяч жителей. Волонтёры партии также будут адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут доехать до гуманитарного центра.

«Мы сформировали несколько десятков подарочных наборов. В них продукты и деликатесы кубанских производителей: мясные изделия, соленья, чай и сладости. В День народного единства решили поздравить жителей и показать, что мы вместе — мы единая семья. Ко Дню народного единства подарки доставят адресатам», − рассказал секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга — в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская — с Курганской.

«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране. Источник: «Единая Россия»

В акции «Единой России» «Россия — единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.

Помимо этого, «Единая Россия» в День народного единства продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев. Также депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях.

Пройдут и ставшие традиционными автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвящённые единству народов России.

Напомним, с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО. «Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создали совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь оказывается в формате «одного окна» — поступающие в штаб заявки от семей распределяются между волонтёрами и в режиме реального времени можно отслеживать их исполнение.

Также волонтёры МГЕР и «Единой России» оказывают поддержку военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. Они работают адресно — помогают с обеспечением средствами реабилитации, взаимодействуют с госпиталями, оказывают поддержку семьям военнослужащих, находящимся на лечении.