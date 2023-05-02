«Единая Россия» в пятый раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы».

Тест написали более чем на 22 тысячах площадок по всей России и в 46 странах мира.

Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе, Париже, Волгограде и на Эльбрусе.

Участие в «Диктанте Победы» является настоящим гражданским поступком, а также это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом — с нацистской Германией, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

Сергей Нарышкин. Источник фото: ER.RU

Подвиг поколения победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества, — сказал он.

Сергей Нарышкин выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы «Диктант Победы» мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа отметил, что «Диктант Победы» — это не только про знания о Великой Отечественной войне.

Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тылы, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы, — подчеркнул он.

Андрей Турчак сообщил, что впервые для участия в «Диктанте Победы» более 300 площадок открыты в новых регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также он принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале «Роща Пятисот».

Александр Хинштейн. Источник фото: ER.RU

Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн обратил внимание на то, что с каждым годом число участников акции растет. В этом году его писали на многих знаковых площадках в парке «Патриот», на Острове Земли, в детском центре «Орленок», в Дербентской крепости, в космосе на Международной космической станции и даже на высоте 10 тысяч метров — его написали пассажиры «южного» рейса авиакомпании «Ямал».

Сегодня «Диктант Победы» писали в городах и в селах, на судах и арктических станциях, железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на плавучей станции АТС. Первый этап «Диктанта Победы» в дальневосточных регионах написали на более чем 1700 площадках, — рассказал он.

Владимир Машков. Источник фото: ER.RU

В свою очередь народный артист России Владимир Машков напомнил о том, что во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твердости духа, которого еще не знал мир.

Спасая себя, русские спасли человечество от нацистской угрозы. И помогло им не превосходство их оружия, а превосходство их духа. Об этом мы все должны помнить, — процитировал он политика Франклина Рузвельта.

Я хочу вам пожелать успеха. Там, где слово, там память. А память побеждает смерть, — заключил артист.

«Единая Россия» в пятый раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» Источник фото: ER.RU

В Алтайском крае «Диктант Победы» написали свыше 7 тысяч человек. Центральной площадкой стал Алтайский филиал РАНХиГС, всего в регионе было открыто более 150 площадок. Свои помещения предоставляли школы, вузы и другие учебные заведения, библиотеки. «Диктант Победы» написали сотрудники Росгвардии, МЧС, Барнаульского учебного центра федеральной противопожарной службы, военнослужащие в войсковых частях Алейска, Барнаула, ЗАТО Сибирский, Рубцовска, Бийска. На вопросы о Великой Отечественной войне отвечали в Барнаульской духовной семинарии.

Считаю, что «Диктант Победы» — это не только проверка знаний. Участники акции вносят свой вклад в сохранение исторической памяти. Они защищают правду о событиях второй мировой войны, а правда сегодня нуждается в защите как никогда. Не зря в этом году в диктант включены вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса. К слову, с 1 сентября этот процесс будут подробно изучать российские школьники и студенты. Убежден, что «Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история России. Это наша благодарность поколению победителей, — сказал координатор партийного проекта «Историческая память» в Алтайском крае, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов.

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было офлайн и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 — на общую военно-историческую тему и пять — на региональную тематику. В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.