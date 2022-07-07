7 июля
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Жизнь

«Единая Россия» выдвинула 83 кандидата в депутаты Барнаульской гордумы и объявила сбор предложений

Более 500 делегатов конференции барнаульского отделения «Единой России» официально выдвинули кандидатов в депутаты городской Думы по всем избирательным округам. Выборы нового состава Барнаульской гордумы состоятся в единый день голосования 11 сентября. А вот программу, с которой кандидаты-единороссы пойдут на выборы, еще предстоит доработать. О том, что точки сбора предложений горожан в программу «ЕР» открыты, рассказал секретарь городского отделения партии, глава Барнаула Вячеслав Франк.

Конференция.
Конференция.
Источник: «Единая Россия»

Первая тройка

Для начала расскажем о первой тройке партсписка «ЕР». Возглавил ее Вячеслав Франк, он — № 1. А № 2 — нынешний председатель гордумы и ректор института культуры Галина Буевич. Замыкает же тройку известный строитель Владимир Отмашкин.

«Как секретарь партии и глава города я несу ответственность и за те обязательства, которые партия берет на себя перед избирателями, и за ту команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. Поэтому считаю, что должен сам возглавить список партии на выборах», — объяснил Вячеслав Франк.

Глава Барнаула, собственно, и предложил включить в тройку Галину Буевич, которая, по его словам, «изнутри знает проблематику сфер образования, культуры, молодежной политики и молодых семей», а также Владимира Отмашкина, чей большой опыт руководства будет весьма полезен городу.

Делегаты конференции путем тайного голосования утвердили и «тройку», и кандидатов по 20 одномандатным округам и территориальным группам (список кандидатов представляем ниже).

«Очень важно, чтобы представительство партии было сильным. И заявленная первая тройка списка показывает характер: здесь собраны лидеры. Однопартийцы, будьте яркими и будьте убедительными. Вы должны стремиться развивать замечательный краевой центр — город Барнаул», — призвал коллег по партии российский сенатор и член высшего совета «ЕР» Александр Карелин, присутствовавший на конференции.

Конференция.
Конференция.
Источник: «Единая Россия»

«Готов вкалывать»

Выдвинутые кандидаты уже обозначили свои приоритеты. Так, по словам Галины Буевич, основное в работе — умение выстраивать правильный диалог, налаживать партнерские отношения и находить верные решения.

«Барнаульской гордуме нужны не конфронтация, а команда единомышленников. И я рада, что такая команда сложилась в седьмом созыве. Кроме того, за эти годы у нас сложились партнерские отношение с администрацией города. Главная для меня задача — социальное благополучие жителей. Еще одна тема, над которой я буду целенаправленно работать, — восстановление зеленого каркаса города. И, конечно же, развитие культуры», — сказала Галина Буевич.

Конференция.
Конференция.
Источник: «Единая Россия»

Владимир Отмашкин, судя по его словам, настроен на энергичную работу.

«Нужно не только говорить о проблемах, но и решать их. Когда барнаульцы будут действительно счастливы и не будут уезжать из Барнаула, только тогда мы можем говорить о том, что достигли поставленных целей. Все задачи лежат на поверхности, нужно просто и по-настоящему вкалывать», — сказал строитель.

Конференция.
Конференция.
Источник: «Единая Россия»

Предложения в программу

Надо сказать, что программа «ЕР», которую они представят горожанам в ходе избирательной кампании, окончательно еще не сверстана. Единороссы намерены собрать предложения от барнаульцев.

И Александр Карелин настаивал: программа должна быть понятной, реалистичной. А горожане должны быть уверены: их предложения будут учтены и лягут в основу дальнейшем работы партийцев, избранных депутатами.

«Для этого нужно подключать профессионалов — приглашенных экспертов и лидеров мнений», — призвал Карелин.

Конференция.
Конференция.
Источник: «Единая Россия»

Точки сборы предложений от горожан уже открыты на базе районных центров партии в Барнауле. Сбор предложений Вячеслав Франк назвал задачей № 1 для всех кандидатов. ПО его словам, программа партии должна стать дорожной картой для городских властей на ближайшие несколько лет.

Обобщением поступивших предложений и разработкой программы займется комиссия. В ее состав могут войти депутаты Госдумы и АКЗС, а также известные в городе и крае промышленники, бизнесмены, общественники, заслуженные врачи и деятели культуры и искусств.

Конференция.
Конференция.
Источник: «Единая Россия»

Кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в Барнаульскую гордуму?

Представляем полный список кандидатов, с которыми «Единая Россия» пойдет на выборы в Барнаульскую гордуму VIII Созыва.

Общемуниципальная часть

  1. Франк Вячеслав Генрихович
  2. Буевич Галина Александровна
  3. Отмашкин Владимир Николаевич

Территориальные группы

Территориальная группа № 1

  • Погосян Ашот Арменович
  • Пушкарев Виталий Александрович
  • Гальских Алиса Леонидовна
  • Понкрашева Марина Владимировна

Территориальная группа № 2

  • Звягинцев Михаил Николаевич
  • Коровин Александр Александрович
  • Сальская Нина Викторовна
  • Разливинский Михаил Александрович

Территориальная группа № 3

  • Ушаков Николай Игоревич
  • Крынина Надежда Александровна
  • Мануйлова Ксения Анатольевна
  • Юстус Кристина Давыдовна

Территориальная группа № 4

  • Эйхлер Дмитрий Викторович
  • Татаринцев Евгений Михайлович
  • Борзова Светлана Владимировна
  • Струченко Сергей Викторович

Территориальная группа № 5

  • Анисимова Инна Владимировна
  • Толмачев Роман Викторович
  • Маликов Алексей Сергеевич
  • Мавлютов Дмитрий Ирекович

Территориальная группа № 6

  • Горлова Алина Алексеевна
  • Хриспенс Елена Александровна
  • Шухардт Елена Николаевна
  • Аганов Дмитрий Петрович

Территориальная группа № 7

  • Солодилов Андрей Андреевич
  • Гусев Кирилл Юрьевич
  • Гофман Елена Валерьевна
  • Глазкова Надежда Александровна

Территориальная группа № 8

  • Белькова Лариса Викторовна
  • Демченко Людмила Николаевна
  • Фадеева Елена Николаевна
  • Ряполов Юрий Семенович

Территориальная группа № 9

  • Николаев Владимир Юрьевич
  • Хорохордин Андрей Юрьевич
  • Окользина Юлия Викторовна
  • Денисов Дмитрий Борисович

Территориальная группа № 10

  • Барбье Владимир Робертович
  • Мишин Иван Валерьевич
  • Доронина Оксана Владимировна
  • Ильин Роман Валерьевич

Территориальная группа № 11

  • Курышин Андрей Александрович
  • Мадельханова Светлана Геннадьевна
  • Никоненко Татьяна Ивановна
  • Абалымов Дмитрий Владимирович

Территориальная группа № 12

  • Гладких Иван Дмитриевич
  • Смелов Александр Валентинович
  • Мезенцев Дмитрий Александрович
  • Огнев Иван Владимирович

Территориальная группа № 13

  • Алиев Азер Алиевич
  • Ковалева Елена Геннадьевна
  • Чемоданова Татьяна Александровна
  • Савинский Николай Николаевич

Территориальная группа № 14

  • Ананьина Людмила Петровна
  • Безсонов Владислав Георгиевич
  • Гостевская Людмила Борисовна
  • Ильиных Дмитрий Васильевич

Территориальная группа № 15

  • Бочкова Светлана Анатольевна
  • Гребельный Игорь Николаевич
  • Гордеева Людмила Николаевна
  • Кравченко Павел Александрович

Территориальная группа № 16

  • Репа Роман Витальевич
  • Владимирова Татьяна Алексеевна
  • Маслова Ирина Владимировна
  • Касплер Валерий Владиславович

Территориальная группа № 17

  • Рудакова Диана Михайловна
  • Вакалова Наталья Владимировна
  • Браженс Вера Евгеньевна
  • Перерядов Вячеслав Владимирович

Территориальная группа № 18

  • Комисаренко Максим Анатольевич
  • Хабарова Елена Михайловна
  • Щербакова Ирина Андреевна
  • Азарова Елена Васильевна

Территориальная группа № 19

  • Кручинин Вадим Александрович
  • Илюшкин Александр Сергеевич
  • Вострикова Оксана Леонидовна
  • Молчанова Ирина Владимировна

Территориальная группа № 20

  • Авкопашвили Павел Тамазович
  • Лебедева Ирина Магомедовна
  • Порсин Андрей Александрович
  • Казаков Виталий Александрович

Одномандатные округа

  • Округ № 1 — Понкрашева Марина Владимировна
  • Округ № 2 — Разливинский Михаил Александрович
  • Округ № 3 — Юстус Кристина Давыдовна
  • Округ № 4 — Струченко Сергей Викторович
  • Округ № 5 — Мавлютов Дмитрий Ирекович
  • Округ № 6 — Аганов Дмитрий Петрович
  • Округ № 7 — Солодилов Андрей Андреевич
  • Округ № 8 — Ряполов Юрий Семенович
  • Округ № 9 — Денисов Дмитрий Борисович
  • Округ № 10 — Ильин Роман Валерьевич
  • Округ № 11 — Абалымов Дмитрий Владимирович
  • Округ № 12 — Огнев Иван Владимирович
  • Округ № 13 — Савинский Николай Николаевич
  • Округ № 14 — Ильиных Дмитрий Васильевич
  • Округ № 15 — Кравченко Павел Александрович
  • Округ № 16 — Касплер Валерий Владиславович
  • Округ № 17 — Перерядов Вячеслав Владимирович
  • Округ № 18 — Азарова Елена Васильевна
  • Округ № 19 — Молчанова Ирина Владимировна
  • Округ № 20 — Казаков Виталий Александрович

Другие партии

Добавим, что кандидатов на предстоящих выборах в Барнаульскую гордуму уже определили и некоторые другие партии.

Так, у «Новых людей» партсписок возглавил председатель регионального отделения Никита Федюнин, вторым номером идет Максим Петров, третьим — Анна Галицкая.

Во главе тройки поставила Юрия Красильникова. № 2 в списке — Сергей Немчинов, замкнул тройку глава горкома партии Анатолий Барсуков.

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