«Единая Россия» выдвинула 83 кандидата в депутаты Барнаульской гордумы и объявила сбор предложений

Первая тройка
Для начала расскажем о первой тройке партсписка «ЕР». Возглавил ее Вячеслав Франк, он — № 1. А № 2 — нынешний председатель гордумы и ректор института культуры Галина Буевич. Замыкает же тройку известный строитель Владимир Отмашкин.
«Как секретарь партии и глава города я несу ответственность и за те обязательства, которые партия берет на себя перед избирателями, и за ту команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. Поэтому считаю, что должен сам возглавить список партии на выборах», — объяснил Вячеслав Франк.
Глава Барнаула, собственно, и предложил включить в тройку Галину Буевич, которая, по его словам, «изнутри знает проблематику сфер образования, культуры, молодежной политики и молодых семей», а также Владимира Отмашкина, чей большой опыт руководства будет весьма полезен городу.
Делегаты конференции путем тайного голосования утвердили и «тройку», и кандидатов по 20 одномандатным округам и территориальным группам (список кандидатов представляем ниже).
«Очень важно, чтобы представительство партии было сильным. И заявленная первая тройка списка показывает характер: здесь собраны лидеры. Однопартийцы, будьте яркими и будьте убедительными. Вы должны стремиться развивать замечательный краевой центр — город Барнаул», — призвал коллег по партии российский сенатор и член высшего совета «ЕР» Александр Карелин, присутствовавший на конференции.
«Готов вкалывать»
Выдвинутые кандидаты уже обозначили свои приоритеты. Так, по словам Галины Буевич, основное в работе — умение выстраивать правильный диалог, налаживать партнерские отношения и находить верные решения.
«Барнаульской гордуме нужны не конфронтация, а команда единомышленников. И я рада, что такая команда сложилась в седьмом созыве. Кроме того, за эти годы у нас сложились партнерские отношение с администрацией города. Главная для меня задача — социальное благополучие жителей. Еще одна тема, над которой я буду целенаправленно работать, — восстановление зеленого каркаса города. И, конечно же, развитие культуры», — сказала Галина Буевич.
Владимир Отмашкин, судя по его словам, настроен на энергичную работу.
«Нужно не только говорить о проблемах, но и решать их. Когда барнаульцы будут действительно счастливы и не будут уезжать из Барнаула, только тогда мы можем говорить о том, что достигли поставленных целей. Все задачи лежат на поверхности, нужно просто и по-настоящему вкалывать», — сказал строитель.
Предложения в программу
Надо сказать, что программа «ЕР», которую они представят горожанам в ходе избирательной кампании, окончательно еще не сверстана. Единороссы намерены собрать предложения от барнаульцев.
И Александр Карелин настаивал: программа должна быть понятной, реалистичной. А горожане должны быть уверены: их предложения будут учтены и лягут в основу дальнейшем работы партийцев, избранных депутатами.
«Для этого нужно подключать профессионалов — приглашенных экспертов и лидеров мнений», — призвал Карелин.
Точки сборы предложений от горожан уже открыты на базе районных центров партии в Барнауле. Сбор предложений Вячеслав Франк назвал задачей № 1 для всех кандидатов. ПО его словам, программа партии должна стать дорожной картой для городских властей на ближайшие несколько лет.
Обобщением поступивших предложений и разработкой программы займется комиссия. В ее состав могут войти депутаты Госдумы и АКЗС, а также известные в городе и крае промышленники, бизнесмены, общественники, заслуженные врачи и деятели культуры и искусств.
Кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в Барнаульскую гордуму?
Представляем полный список кандидатов, с которыми «Единая Россия» пойдет на выборы в Барнаульскую гордуму VIII Созыва.
Общемуниципальная часть
- Франк Вячеслав Генрихович
- Буевич Галина Александровна
- Отмашкин Владимир Николаевич
Территориальные группы
Территориальная группа № 1
- Погосян Ашот Арменович
- Пушкарев Виталий Александрович
- Гальских Алиса Леонидовна
- Понкрашева Марина Владимировна
Территориальная группа № 2
- Звягинцев Михаил Николаевич
- Коровин Александр Александрович
- Сальская Нина Викторовна
- Разливинский Михаил Александрович
Территориальная группа № 3
- Ушаков Николай Игоревич
- Крынина Надежда Александровна
- Мануйлова Ксения Анатольевна
- Юстус Кристина Давыдовна
Территориальная группа № 4
- Эйхлер Дмитрий Викторович
- Татаринцев Евгений Михайлович
- Борзова Светлана Владимировна
- Струченко Сергей Викторович
Территориальная группа № 5
- Анисимова Инна Владимировна
- Толмачев Роман Викторович
- Маликов Алексей Сергеевич
- Мавлютов Дмитрий Ирекович
Территориальная группа № 6
- Горлова Алина Алексеевна
- Хриспенс Елена Александровна
- Шухардт Елена Николаевна
- Аганов Дмитрий Петрович
Территориальная группа № 7
- Солодилов Андрей Андреевич
- Гусев Кирилл Юрьевич
- Гофман Елена Валерьевна
- Глазкова Надежда Александровна
Территориальная группа № 8
- Белькова Лариса Викторовна
- Демченко Людмила Николаевна
- Фадеева Елена Николаевна
- Ряполов Юрий Семенович
Территориальная группа № 9
- Николаев Владимир Юрьевич
- Хорохордин Андрей Юрьевич
- Окользина Юлия Викторовна
- Денисов Дмитрий Борисович
Территориальная группа № 10
- Барбье Владимир Робертович
- Мишин Иван Валерьевич
- Доронина Оксана Владимировна
- Ильин Роман Валерьевич
Территориальная группа № 11
- Курышин Андрей Александрович
- Мадельханова Светлана Геннадьевна
- Никоненко Татьяна Ивановна
- Абалымов Дмитрий Владимирович
Территориальная группа № 12
- Гладких Иван Дмитриевич
- Смелов Александр Валентинович
- Мезенцев Дмитрий Александрович
- Огнев Иван Владимирович
Территориальная группа № 13
- Алиев Азер Алиевич
- Ковалева Елена Геннадьевна
- Чемоданова Татьяна Александровна
- Савинский Николай Николаевич
Территориальная группа № 14
- Ананьина Людмила Петровна
- Безсонов Владислав Георгиевич
- Гостевская Людмила Борисовна
- Ильиных Дмитрий Васильевич
Территориальная группа № 15
- Бочкова Светлана Анатольевна
- Гребельный Игорь Николаевич
- Гордеева Людмила Николаевна
- Кравченко Павел Александрович
Территориальная группа № 16
- Репа Роман Витальевич
- Владимирова Татьяна Алексеевна
- Маслова Ирина Владимировна
- Касплер Валерий Владиславович
Территориальная группа № 17
- Рудакова Диана Михайловна
- Вакалова Наталья Владимировна
- Браженс Вера Евгеньевна
- Перерядов Вячеслав Владимирович
Территориальная группа № 18
- Комисаренко Максим Анатольевич
- Хабарова Елена Михайловна
- Щербакова Ирина Андреевна
- Азарова Елена Васильевна
Территориальная группа № 19
- Кручинин Вадим Александрович
- Илюшкин Александр Сергеевич
- Вострикова Оксана Леонидовна
- Молчанова Ирина Владимировна
Территориальная группа № 20
- Авкопашвили Павел Тамазович
- Лебедева Ирина Магомедовна
- Порсин Андрей Александрович
- Казаков Виталий Александрович
Одномандатные округа
- Округ № 1 — Понкрашева Марина Владимировна
- Округ № 2 — Разливинский Михаил Александрович
- Округ № 3 — Юстус Кристина Давыдовна
- Округ № 4 — Струченко Сергей Викторович
- Округ № 5 — Мавлютов Дмитрий Ирекович
- Округ № 6 — Аганов Дмитрий Петрович
- Округ № 7 — Солодилов Андрей Андреевич
- Округ № 8 — Ряполов Юрий Семенович
- Округ № 9 — Денисов Дмитрий Борисович
- Округ № 10 — Ильин Роман Валерьевич
- Округ № 11 — Абалымов Дмитрий Владимирович
- Округ № 12 — Огнев Иван Владимирович
- Округ № 13 — Савинский Николай Николаевич
- Округ № 14 — Ильиных Дмитрий Васильевич
- Округ № 15 — Кравченко Павел Александрович
- Округ № 16 — Касплер Валерий Владиславович
- Округ № 17 — Перерядов Вячеслав Владимирович
- Округ № 18 — Азарова Елена Васильевна
- Округ № 19 — Молчанова Ирина Владимировна
- Округ № 20 — Казаков Виталий Александрович
Другие партии
Добавим, что кандидатов на предстоящих выборах в Барнаульскую гордуму уже определили и некоторые другие партии.
Так, у «Новых людей» партсписок возглавил председатель регионального отделения Никита Федюнин, вторым номером идет Максим Петров, третьим — Анна Галицкая.
Во главе тройки поставила Юрия Красильникова. № 2 в списке — Сергей Немчинов, замкнул тройку глава горкома партии Анатолий Барсуков.