«Единая Россия» выдвинула 83 кандидата в депутаты Барнаульской гордумы и объявила сбор предложений

Более 500 делегатов конференции барнаульского отделения «Единой России» официально выдвинули кандидатов в депутаты городской Думы по всем избирательным округам. Выборы нового состава Барнаульской гордумы состоятся в единый день голосования 11 сентября. А вот программу, с которой кандидаты-единороссы пойдут на выборы, еще предстоит доработать. О том, что точки сбора предложений горожан в программу «ЕР» открыты, рассказал секретарь городского отделения партии, глава Барнаула Вячеслав Франк.

Первая тройка

Для начала расскажем о первой тройке партсписка «ЕР». Возглавил ее Вячеслав Франк, он — № 1. А № 2 — нынешний председатель гордумы и ректор института культуры Галина Буевич. Замыкает же тройку известный строитель Владимир Отмашкин.

«Как секретарь партии и глава города я несу ответственность и за те обязательства, которые партия берет на себя перед избирателями, и за ту команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. Поэтому считаю, что должен сам возглавить список партии на выборах», — объяснил Вячеслав Франк.

Глава Барнаула, собственно, и предложил включить в тройку Галину Буевич, которая, по его словам, «изнутри знает проблематику сфер образования, культуры, молодежной политики и молодых семей», а также Владимира Отмашкина, чей большой опыт руководства будет весьма полезен городу.

Делегаты конференции путем тайного голосования утвердили и «тройку», и кандидатов по 20 одномандатным округам и территориальным группам (список кандидатов представляем ниже).

«Очень важно, чтобы представительство партии было сильным. И заявленная первая тройка списка показывает характер: здесь собраны лидеры. Однопартийцы, будьте яркими и будьте убедительными. Вы должны стремиться развивать замечательный краевой центр — город Барнаул», — призвал коллег по партии российский сенатор и член высшего совета «ЕР» Александр Карелин, присутствовавший на конференции.

Конференция. Источник: «Единая Россия»

«Готов вкалывать»

Выдвинутые кандидаты уже обозначили свои приоритеты. Так, по словам Галины Буевич, основное в работе — умение выстраивать правильный диалог, налаживать партнерские отношения и находить верные решения.

«Барнаульской гордуме нужны не конфронтация, а команда единомышленников. И я рада, что такая команда сложилась в седьмом созыве. Кроме того, за эти годы у нас сложились партнерские отношение с администрацией города. Главная для меня задача — социальное благополучие жителей. Еще одна тема, над которой я буду целенаправленно работать, — восстановление зеленого каркаса города. И, конечно же, развитие культуры», — сказала Галина Буевич.

Конференция. Источник: «Единая Россия»

Владимир Отмашкин, судя по его словам, настроен на энергичную работу.

«Нужно не только говорить о проблемах, но и решать их. Когда барнаульцы будут действительно счастливы и не будут уезжать из Барнаула, только тогда мы можем говорить о том, что достигли поставленных целей. Все задачи лежат на поверхности, нужно просто и по-настоящему вкалывать», — сказал строитель.

Конференция. Источник: «Единая Россия»

Предложения в программу

Надо сказать, что программа «ЕР», которую они представят горожанам в ходе избирательной кампании, окончательно еще не сверстана. Единороссы намерены собрать предложения от барнаульцев.

И Александр Карелин настаивал: программа должна быть понятной, реалистичной. А горожане должны быть уверены: их предложения будут учтены и лягут в основу дальнейшем работы партийцев, избранных депутатами.

«Для этого нужно подключать профессионалов — приглашенных экспертов и лидеров мнений», — призвал Карелин.

Конференция. Источник: «Единая Россия»

Точки сборы предложений от горожан уже открыты на базе районных центров партии в Барнауле. Сбор предложений Вячеслав Франк назвал задачей № 1 для всех кандидатов. ПО его словам, программа партии должна стать дорожной картой для городских властей на ближайшие несколько лет.

Обобщением поступивших предложений и разработкой программы займется комиссия. В ее состав могут войти депутаты Госдумы и АКЗС, а также известные в городе и крае промышленники, бизнесмены, общественники, заслуженные врачи и деятели культуры и искусств.

Конференция. Источник: «Единая Россия»

Кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в Барнаульскую гордуму?

Представляем полный список кандидатов, с которыми «Единая Россия» пойдет на выборы в Барнаульскую гордуму VIII Созыва.

Общемуниципальная часть

Франк Вячеслав Генрихович Буевич Галина Александровна Отмашкин Владимир Николаевич

Территориальные группы

Территориальная группа № 1 Погосян Ашот Арменович

Пушкарев Виталий Александрович

Гальских Алиса Леонидовна

Понкрашева Марина Владимировна Территориальная группа № 2 Звягинцев Михаил Николаевич

Коровин Александр Александрович

Сальская Нина Викторовна

Разливинский Михаил Александрович Территориальная группа № 3 Ушаков Николай Игоревич

Крынина Надежда Александровна

Мануйлова Ксения Анатольевна

Юстус Кристина Давыдовна Территориальная группа № 4 Эйхлер Дмитрий Викторович

Татаринцев Евгений Михайлович

Борзова Светлана Владимировна

Струченко Сергей Викторович Территориальная группа № 5 Анисимова Инна Владимировна

Толмачев Роман Викторович

Маликов Алексей Сергеевич

Мавлютов Дмитрий Ирекович Территориальная группа № 6 Горлова Алина Алексеевна

Хриспенс Елена Александровна

Шухардт Елена Николаевна

Аганов Дмитрий Петрович Территориальная группа № 7 Солодилов Андрей Андреевич

Гусев Кирилл Юрьевич

Гофман Елена Валерьевна

Глазкова Надежда Александровна Территориальная группа № 8 Белькова Лариса Викторовна

Демченко Людмила Николаевна

Фадеева Елена Николаевна

Ряполов Юрий Семенович Территориальная группа № 9 Николаев Владимир Юрьевич

Хорохордин Андрей Юрьевич

Окользина Юлия Викторовна

Денисов Дмитрий Борисович Территориальная группа № 10 Барбье Владимир Робертович

Мишин Иван Валерьевич

Доронина Оксана Владимировна

Ильин Роман Валерьевич Территориальная группа № 11 Курышин Андрей Александрович

Мадельханова Светлана Геннадьевна

Никоненко Татьяна Ивановна

Абалымов Дмитрий Владимирович Территориальная группа № 12 Гладких Иван Дмитриевич

Смелов Александр Валентинович

Мезенцев Дмитрий Александрович

Огнев Иван Владимирович Территориальная группа № 13 Алиев Азер Алиевич

Ковалева Елена Геннадьевна

Чемоданова Татьяна Александровна

Савинский Николай Николаевич Территориальная группа № 14 Ананьина Людмила Петровна

Безсонов Владислав Георгиевич

Гостевская Людмила Борисовна

Ильиных Дмитрий Васильевич Территориальная группа № 15 Бочкова Светлана Анатольевна

Гребельный Игорь Николаевич

Гордеева Людмила Николаевна

Кравченко Павел Александрович Территориальная группа № 16 Репа Роман Витальевич

Владимирова Татьяна Алексеевна

Маслова Ирина Владимировна

Касплер Валерий Владиславович Территориальная группа № 17 Рудакова Диана Михайловна

Вакалова Наталья Владимировна

Браженс Вера Евгеньевна

Перерядов Вячеслав Владимирович Территориальная группа № 18 Комисаренко Максим Анатольевич

Хабарова Елена Михайловна

Щербакова Ирина Андреевна

Азарова Елена Васильевна Территориальная группа № 19 Кручинин Вадим Александрович

Илюшкин Александр Сергеевич

Вострикова Оксана Леонидовна

Молчанова Ирина Владимировна Территориальная группа № 20 Авкопашвили Павел Тамазович

Лебедева Ирина Магомедовна

Порсин Андрей Александрович

Казаков Виталий Александрович

Одномандатные округа

Округ № 1 — Понкрашева Марина Владимировна

Округ № 2 — Разливинский Михаил Александрович

Округ № 3 — Юстус Кристина Давыдовна

Округ № 4 — Струченко Сергей Викторович

Округ № 5 — Мавлютов Дмитрий Ирекович

Округ № 6 — Аганов Дмитрий Петрович

Округ № 7 — Солодилов Андрей Андреевич

Округ № 8 — Ряполов Юрий Семенович

Округ № 9 — Денисов Дмитрий Борисович

Округ № 10 — Ильин Роман Валерьевич

Округ № 11 — Абалымов Дмитрий Владимирович

Округ № 12 — Огнев Иван Владимирович

Округ № 13 — Савинский Николай Николаевич

Округ № 14 — Ильиных Дмитрий Васильевич

Округ № 15 — Кравченко Павел Александрович

Округ № 16 — Касплер Валерий Владиславович

Округ № 17 — Перерядов Вячеслав Владимирович

Округ № 18 — Азарова Елена Васильевна

Округ № 19 — Молчанова Ирина Владимировна

Округ № 20 — Казаков Виталий Александрович

Другие партии

Добавим, что кандидатов на предстоящих выборах в Барнаульскую гордуму уже определили и некоторые другие партии.

Так, у «Новых людей» партсписок возглавил председатель регионального отделения Никита Федюнин, вторым номером идет Максим Петров, третьим — Анна Галицкая.

Во главе тройки поставила Юрия Красильникова. № 2 в списке — Сергей Немчинов, замкнул тройку глава горкома партии Анатолий Барсуков.