22 ноября
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Жизнь

«Единая Россия» внесла предложения в проект бюджета Алтайского края на 2023 год

Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании сформировали свои предложения в проект бюджета края на 2023 год. Инициативы фракции направлены в региональный минфин для рассмотрения. Приоритетными стали предложения о выделении дополнительных средств бюджетам районов, поддержка инициативных проектов, финансирование образовательных организаций и другие.

Проект бюджета Алтайского края на 2023 год.
Проект бюджета Алтайского края на 2023 год.
Источник фото: АКЗС

«Бюджет края формируется в непростых условиях, но он по-прежнему сохраняет социальную направленность. Формируя свои предложения, мы руководствовались прежде всего тем, что они должны быть реалистичными и осуществимыми в нынешних условиях. Мы должны принять документ, который сможем исполнить, не обманывая ожидания людей», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб.

Один из блоков предложений касается поддержки проектов благоустройства и местных инициатив, благодаря которому жители могут сами выбирать и участвовать в преображении и обновлении своих городов и сел. «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование проекта на 100 млн рублей, и в итоге заложить на инициативное бюджетирование 400 млн рублей.

Также депутаты предлагают обратить внимание на финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды». Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин отметил, что очень важно сохранить темпы реализации программы и выделение средств хотя бы на уровне 2022 года — это 210 млн рублей.

Традиционно единороссы обращают особое внимание на увеличение поддержки муниципальных бюджетов.

Комитет по здравоохранению АКЗС и фракция «Единая Россия» предлагают выделить дополнительные средства на покупку автомобилей для транспортировки больных и оказания неотложной помощи.

Еще один блок предложений касается финансирования молодежной политики и патриотического воспитания.

«Сегодня особенно актуальной становится работа по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию среди молодежи. На федеральном уровне ведется большая работа в этом направлении, мы считаем, что на региональном уровне также нужно уделять серьезное внимание этому вопросу», — прокомментировала председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко.

По словам председателя комитета АКЗС по бюджету, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Антона Васильева, предварительно министерство финансов уже поддержало часть предложений депутатов.

Фракция «Единая Россия» предлагает:

  • Предусмотреть средства на сбалансированность бюджетов муниципальных образований — + 300 млн рублей.
  • Предусмотреть субсидии на зарплату работников муниципальных учреждений — 1 млрд рублей.
  • Сохранить финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта «Жилье и городская среда» — 210 млн рублей.
  • Выделить средства на ремонт объектов теплоснабжения в городах и районах края — 600 млн рублей.
  • Предусмотреть средства на приобретение и обновление систем антитеррористической защищенности объектов социальной сферы — 400 млн рублей.
  • Выделить средства на реализацию мероприятий для обеспечения стабильного водоснабжения населения — 120 млн рублей.
  • Предусмотреть дополнительные средства на приобретение автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи в медицинские организации края — + 100 млн рублей.
  • Увеличить финансирование учебных расходов в субвенции на общеобразовательные организации (учебники, материально-техническая база) — + 50 млн рублей.
  • Предусмотреть средства на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» — 94 млн рублей.
  • Увеличить средства на молодежную политику и патриотическое воспитание — + 10 млн рублей.
  • Увеличить размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на реализацию инициативных проектов — + 100 млн рублей.
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