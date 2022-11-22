«Единая Россия» внесла предложения в проект бюджета Алтайского края на 2023 год

«Бюджет края формируется в непростых условиях, но он по-прежнему сохраняет социальную направленность. Формируя свои предложения, мы руководствовались прежде всего тем, что они должны быть реалистичными и осуществимыми в нынешних условиях. Мы должны принять документ, который сможем исполнить, не обманывая ожидания людей», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб.
Один из блоков предложений касается поддержки проектов благоустройства и местных инициатив, благодаря которому жители могут сами выбирать и участвовать в преображении и обновлении своих городов и сел. «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование проекта на 100 млн рублей, и в итоге заложить на инициативное бюджетирование 400 млн рублей.
Также депутаты предлагают обратить внимание на финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды». Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин отметил, что очень важно сохранить темпы реализации программы и выделение средств хотя бы на уровне 2022 года — это 210 млн рублей.
Традиционно единороссы обращают особое внимание на увеличение поддержки муниципальных бюджетов.
Комитет по здравоохранению АКЗС и фракция «Единая Россия» предлагают выделить дополнительные средства на покупку автомобилей для транспортировки больных и оказания неотложной помощи.
Еще один блок предложений касается финансирования молодежной политики и патриотического воспитания.
«Сегодня особенно актуальной становится работа по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию среди молодежи. На федеральном уровне ведется большая работа в этом направлении, мы считаем, что на региональном уровне также нужно уделять серьезное внимание этому вопросу», — прокомментировала председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко.
По словам председателя комитета АКЗС по бюджету, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Антона Васильева, предварительно министерство финансов уже поддержало часть предложений депутатов.
Фракция «Единая Россия» предлагает:
- Предусмотреть средства на сбалансированность бюджетов муниципальных образований — + 300 млн рублей.
- Предусмотреть субсидии на зарплату работников муниципальных учреждений — 1 млрд рублей.
- Сохранить финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта «Жилье и городская среда» — 210 млн рублей.
- Выделить средства на ремонт объектов теплоснабжения в городах и районах края — 600 млн рублей.
- Предусмотреть средства на приобретение и обновление систем антитеррористической защищенности объектов социальной сферы — 400 млн рублей.
- Выделить средства на реализацию мероприятий для обеспечения стабильного водоснабжения населения — 120 млн рублей.
- Предусмотреть дополнительные средства на приобретение автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи в медицинские организации края — + 100 млн рублей.
- Увеличить финансирование учебных расходов в субвенции на общеобразовательные организации (учебники, материально-техническая база) — + 50 млн рублей.
- Предусмотреть средства на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» — 94 млн рублей.
- Увеличить средства на молодежную политику и патриотическое воспитание — + 10 млн рублей.
- Увеличить размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на реализацию инициативных проектов — + 100 млн рублей.