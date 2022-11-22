«Единая Россия» внесла предложения в проект бюджета Алтайского края на 2023 год

Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании сформировали свои предложения в проект бюджета края на 2023 год. Инициативы фракции направлены в региональный минфин для рассмотрения. Приоритетными стали предложения о выделении дополнительных средств бюджетам районов, поддержка инициативных проектов, финансирование образовательных организаций и другие.

«Бюджет края формируется в непростых условиях, но он по-прежнему сохраняет социальную направленность. Формируя свои предложения, мы руководствовались прежде всего тем, что они должны быть реалистичными и осуществимыми в нынешних условиях. Мы должны принять документ, который сможем исполнить, не обманывая ожидания людей», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб.

Один из блоков предложений касается поддержки проектов благоустройства и местных инициатив, благодаря которому жители могут сами выбирать и участвовать в преображении и обновлении своих городов и сел. «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование проекта на 100 млн рублей, и в итоге заложить на инициативное бюджетирование 400 млн рублей.

Также депутаты предлагают обратить внимание на финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды». Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин отметил, что очень важно сохранить темпы реализации программы и выделение средств хотя бы на уровне 2022 года — это 210 млн рублей.

Традиционно единороссы обращают особое внимание на увеличение поддержки муниципальных бюджетов.

Комитет по здравоохранению АКЗС и фракция «Единая Россия» предлагают выделить дополнительные средства на покупку автомобилей для транспортировки больных и оказания неотложной помощи.

Еще один блок предложений касается финансирования молодежной политики и патриотического воспитания.

«Сегодня особенно актуальной становится работа по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию среди молодежи. На федеральном уровне ведется большая работа в этом направлении, мы считаем, что на региональном уровне также нужно уделять серьезное внимание этому вопросу», — прокомментировала председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко.

По словам председателя комитета АКЗС по бюджету, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Антона Васильева, предварительно министерство финансов уже поддержало часть предложений депутатов.

Фракция «Единая Россия» предлагает: