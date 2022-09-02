«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий

Закрепить такое право «Единая Россия» предлагает также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить», — пояснил он.

Андрей Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своём уровне решили вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан.

«В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект „Единой России“ сделает эти региональные практики общефедеральным правилом. И ещё одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО», — заключил Андрей Турчак.

В Алтайском крае с 2014 года расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг на дому и в полустационарной форме соцобслуживания, рассказала председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения, член фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева.

«Среди таких категорий инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, родители и супруги умерших ветеранов боевых действий. На бесплатное социальное обслуживание в Алтайском крае также могут претендовать инвалиды старше 18 лет и граждане старше 65 лет, в этом случае речь идет о реабилитации, организации досуга людей старшего поколения. Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание в нашем регионе, постоянно расширяется. Это позитивная практика, которую стоит распространить как можно шире», — поддержала инициативу единороссов Ирина Солнцева.

Отметим, что сейчас в соответствии с федеральным законодательством бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ. Региональные власти могут дополнительно предоставлять право на бесплатное соцобслуживание иным категориям граждан.

Авторами документа также стали сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артём Туров, Артём Бичаев и Игорь Кастюкевич.