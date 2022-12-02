«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»

Дети со всей страны нарисуют новогодние открытки для участников СВО, а партия доставит их на фронт

Акция «Единой России» «Новогодняя почта» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России» в формате мастер-классов. Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

— Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и теплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания обязательно сбудутся, — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

— Алтайский край присоединяется к новогодней акции. Ждем детские открытки в региональной общественной приемной партии в Барнауле на проспекте Ленина, 41. Открытки можно приносить и в местные общественные приемные «Единой России, — добавил руководитель региональной общественной приемной Андрей Осипов.

Напомним, в марте «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.