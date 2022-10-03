4 октября
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Жизнь

«Единая Россия» запустила сбор средств в помощь семьям мобилизованных жителей Алтайского края

Региональное отделение партии «Единая Россия» предлагает всем желающим поддержать семьи жителей Алтайского края, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Для этого открыт счет в Алтайском фонде поддержки регионального сотрудничества и развития, куда можно перечислить любую сумму.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Фото: пресс-служба "Единой России"

Работа будет построена по аналогии со сбором средств в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которую алтайские единороссы вместе с предпринимателями, общественными объединениями и рядовыми жителями края оказывают с начала специальной военной операции.

К этой работе уже активно подключились отраслевые объединения Алтайского края: Союз промышленников, Союз строителей, Союз аграриев и другие организации.

Сейчас депутаты «Единой России» также станут теми, кто в первую очередь будет участвовать в помощи семьям военнослужащих, отметил секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко. Партийцы, местные отделения «Единой России» будут взаимодействовать с органами социальной защиты населения на местах, министерством социальной защиты Алтайского края, чтобы оказывать помощь максимально оперативно. Единороссы также предлагают привлечь волонтеров к оказанию помощи семьям мобилизованных.

«Социальные службы работают, ведется учет семей, определяется объем требуемой помощи. Сегодня надо активизировать волонтерское движение в связи с этой задачей, привлечь партийные структуры к конкретной помощи. Порой требуется самая элементарная поддержка — помочь женщине с детьми делать работу по хозяйству», — сказал Александр Романенко.

В региональном отделении партии отметили, что за последние два года накопили большой опыт работы по оказанию помощи людям вместе с общественниками, волонтерами, предпринимателями и органами власти в рамках акции #МыВместе, формат которой расширяется в связи с частичной мобилизацией.

«В 2020 году партия объявляла сбор средств в помощь медицинским учреждениям для борьбы с ковидом, в этом году мы начали помогать жителям освобожденных территорий. Практически половина от всего объема гуманитарной помощи, направленной Алтайским краем в ДНР и ЛНР, была собрана и доставлена при участии партии. Сейчас в поддержке нуждаются прежде всего семьи наших ребят, и мы должны сделать для них все возможное», — отметил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Напомним, весной в рамках акции «Весточка из дома» алтайские единороссы помогли женам военнослужащих из Алейска доставить до границы с Украиной фуру с посылками. Затем партийцы отправили в санаторий «Сосновый бор» детей из многодетных семей, чьи отцы принимают участие в спецоперации на Украине.

Реквизиты для сбора средств:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

  • ИНН 2225056528/КПП 222401001
  • Расчетный счет 40703810302000001807
  • БИК 040173604
  • Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
  • Корр. счет 30101.810.2.00000000604

Назначение платежа для юридических лиц:

  • «Дата регистрации — ДД.ММ.ГГГГ, Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей. НДС не облагается».

Назначение платежа для физических лиц (указываются данные лица, осуществляющего платеж):

  • «Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей, Дата рождения, адрес регистрации, серия номер паспорта, гражданство» (Пример: Добров. пожертвование на мат. поддержку военнослужащих и их семей, 01.05.85 г.р, Алт. кр, Панкрушихинский р-н, с. Панкрушиха, ул. Советская д.6, кв.56, 0107 110700, РФ)
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