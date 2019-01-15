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15 января
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Жизнь
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Единый номер службы спасения 112 работает только на 15% территории России

В 73 регионах России система оказания помощи по единому номеру службы спасения 112 развернута не полностью. Пользоваться ею могут только 28% населения страны, следует из итогов проверки Счетной палаты России.

Пожарная охрана МЧС России по Алтайскому краю.
Пожарная охрана МЧС России по Алтайскому краю.
22.mchs.gov.ru

Счетная палата проверила реализацию федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“ в РФ на 2013−2017 годы».

На ее реализацию из бюджетов всех уровней потратили 14 млрд рублей. Однако в 73 регионах система развернута не полностью. «В настоящее время ее возможностями полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны», — отметила зампред Счетной палаты Вера Чистова.

Основная причина провала — недостатки межведомственного взаимодействия. В первую очередь — плохой уровень цифрового объединения системы с дежурными службами разных ведомств. В 17 регионах система-112 не позволяет передавать данные экстренного вызова в службы «01», «02» и «03» в автоматизированном режиме.

Еще одна причина плохой реализации программы — сокращение финансирования. Изначально на нее планировалось потратить 65 млрд, то есть в разы больше. Такое заметное снижение, по мнению Чистовой, говорит о том, что приоритет программы год от года снижался.

Сейчас МЧС разрабатывает проект федерального закона «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“ в РФ».

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